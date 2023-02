¡Triste noticia! TV Azteca corrió a la chef Betty, estrella del «reality» de cocina 'Máster Chef'

Alex Kaffie / Sin Lisonja / Opinión El Heraldo de México Especial

Me entero que la nueva dirección de contenidos de Televisión Azteca, ahora responsabilidad de Adrián Ortega Echegollén, ha prescindido de los servicios de Betty Vázquez, la chef y estrella de Máster Chef. Sí, fue a través de un subordinado que el poderoso ejecutivo le hizo saber a la famosa cocinera que su presencia ya no será requerida en la próxima temporada del programa de cocina más famosa de México. Lo mismo ocurre con Tatiana y los chefs José Ramón Castillo y Pablo Albuerne, a quienes también se les notificó que sus puestos de trabajo serán ocupados por otras personas. Las nuevas temporadas de Máster Chef, Máster Chef Infantil y Máster Chef Celebridades tendrán nuevos productores, nueva conductora y nuevos chefs.

AVISOS PARROQUIALES

La reina Clementina comienza la búsqueda de princesas para que su hijo se case con la mujer ideal, sin embargo él no se siente atraído por ninguna. Esa es la trama de la obra de teatro Príncipe y príncipe, que dará dos únicas funciones: hoy y el próximo lunes a las 20:30 h en el Teatro Xola.

AVISOS PARROQUIALES BIS

Este jueves inicia la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería. Entre las actividades, el actor mexicano Tenoch Huerta presenta (el 25 de febrero a las 17 h) su libro Orgullo Prieto.

SERÉ BREVE

La conductora de Venga la Alegría y su esposo, pasados muy de copas ambos, protagonizaron riña marital en ese antro de nombre Guilt.

NOTICIAS PROCEDENTES DE ESPAÑA

¡Triste noticia! RTVE ha anunciado el final de Cuéntame cómo pasó (la serie española más premiada). La temporada 23, la última de Cuéntame cómo pasó, será de siete capítulos y contará los últimos seis años del siglo XX y la llegada del siglo XXI.

NOTICIAS PROCEDENTES DE ESPAÑA BIS

Por primera vez se exhibe en España el telón que SALVADOR DALÍ pintó en 1939 para la ópera ballet 'La Bacanal'.

PATÁN

Me pareció tremendamente patana la actitud que Emir Pabón tuvo con su homóloga Daniela Argaín durante la entrevista que les hicieron en Ventaneando ¡pues él no la dejó hablar! Entiendo que él es más «conocidito» que ella, pero AMBOS fueron a anunciar Juntos por la Cumbia (que reúne en un mismo escenario a La Sonora Dinamita de Lucho Argaín y Grupo Cañaveral) ¡por ende! LOS DOS tenían que participar en la conversación. Emir de manera descortés, desatenta y grosera no dejó hablar a su colega. Cateto.

¡QUÉ CAGADOTA!

Durante su colaboración del miércoles para Noticias con Alejandra Aguayo (NMás), mi colega Adriana Flores se equivocó al dar la edad de Eiza González. "Tiene 25 o 26", dijo. La protagonista de Lola, érase una vez cumplió 33 años el pasado 30 de enero. (MIRA EL VIDEO AL FINAL)

NOTICIAS RADIOFÓNICAS

En su reciente participación para Así las cosas (W Radio), la experta en ortografía y redacción Paulina Chavira (a la que tanto le he aprendido) habló claramente, como es su costumbre, de la nueva edición del Diccionario de Mexicanismos (Editorial Planeta). Me encantaría que la inclusión de la maestra Chavira en Así las Cosas fuera semanal.

SERÉ BREVE BIS

Carlos Quirarte tuvo que perderle el asco y besarla ayer en Venga la Alegría Fin de Semana. ¡Lo que tiene que hacer para tragar!

Por hoy es todo. Nos leemos en mi columna venidera.

Postdata. Martes, miércoles y jueves participo en 'Sale el Sol'. Cuento con el gran favor de su sintonía.