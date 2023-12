Problemáticas sociales del país ¿a quién creerle?

De acuerdo con la comparecencia de la Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana del pasado 28 de noviembre ante el Congreso y en respuesta a las críticas a la estrategia de seguridad, señaló: “las problemáticas que le interesan a las vecinas y vecinos de nuestras ciudades, en primer lugar les importan los baches en las calles y avenidas, en segundo lugar, de acuerdo a las encuestas del INEGI son las fallas y fugas en el suministro de agua; en tercer lugar el alumbrado público insuficiente y después, en cuarto lugar, la delincuencia, los robos, las extorsiones, los secuestros, los fraudes…”

Sin duda que lo dicho por la SSPC hasta aquí sí corresponde a lo que informó el INEGI el 19 de octubre del año en curso al presentar los resultados de la Encuesta Nacional sobre Seguridad Urbana (ENSU) correspondiente al tercer trimestre de 2023 (julio-septiembre), en el apartado de “Problemáticas en la ciudad”, página 68.

De hecho, entre las opciones de respuesta que el INEGI ofrece a los entrevistados (habitantes de las principales ciudades del país), incluye los servicios urbanos, que sin duda están cada vez más deteriorados y por tenerlos a la vista responden que están por encima de la inseguridad y el delito.

Pensando mal, mezclar dos o más categorías de temas de interés para los ciudadanos (servicios urbanos e inseguridad) podría ser una trampa y que lo dicho por los ciudadanos sea un falso positivo.

Sin embargo, al revisar otro instrumento de medición de percepción de inseguridad del mismo INEGI, en este caso la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) correspondiente al 2023, los resultados son totalmente

distintos y colocan a la inseguridad en primer lugar en el rubro de “Problemas sociales – Principales preocupaciones”, lo cual no deja duda de que las cifras del INEGI se utilizan conforme más convenga a la autoridad federal, incluso para engañar con la verdad.

En el apartado de “Principales resultados. Problemas sociales, comunitarios y cohesión social. Problemas sociales-Principales preocupaciones, página 7, se advierte claramente que “a nivel nacional, el 60.5% de la población mayor de 18 años y más considera a la inseguridad como el problema más importante que lo aqueja hoy en día, seguido del aumento de precios con 44.1% y la salud con 30.5%” en tercer lugar.

Otras entregas de la ENVIPE indican que en 2022, la inseguridad también ocupó el primer lugar con el 61.2%, seguida del aumento de precios con el 39.2% y el desempleo en tercer lugar con el 32.1%. Misma situación se presentó en 2021 con la inseguridad en primer lugar con el 58.9%, es decir que en los últimos dos años ha empeorado, contrastando con la narrativa que se nos quiere endilgar para no reclamar ante el avance de la inseguridad, a la par del incremento de los delitos totales y las cifras absolutas de homicidio doloso, que es la principal causa de que la ciudadanía se sienta insegura.

Ante esta grave situación de interpretación de la realidad, no estaría mal acercarse a la población para escuchar de viva voz las preocupaciones que los aquejan y no evadir la responsabilidad diciendo que las encuestas del INEGI dicen que no ven a la inseguridad como su principal preocupación sino los baches, esos son tantos y en todas las ciudades que llegará el momento que también dejen de importarles.

La misma apertura debería haber para todas y cada una las empresas de seguridad privada y sus asociaciones, la AMESP entre ellas, como coadyuvantes de la autoridad en materia de prevención del delito y percepción de inseguridad, empezando por incorporar realmente sus preocupaciones y propuestas en la Ley General de Seguridad Privada, que tanto urge al país.

POR FACUNDO ROSAS R.

EX COMISIONADO GENERAL DE LA POLICÍA FEDERAL

@FACROSAS

MAAZ