Jorge Losa se encariñó mucho con el hijo de Ferka

“ME ENCARIÑÉ MUCHO CON EL HIJO DE FERKA, ES UN ÁNGEL Y MI MAMÁ TAMBIÉN LO QUIERE A DISTANCIA”, JORGE LOSA, EX INTEGRANTE DE LA CASA DE LOS FAMOSOS MÉXICO

Le pregunté a Jorge Loza, quien estuvo en la casa de los famosos: ¿Quieres al hijo de tu novia Ferka?

“Es un ángel, lo disfruto mucho, juego con él en los columpios y futbol, me encariñé mucho con él, y no sólo yo le tomé cariño, también mi mamá quien ya lo conoce bien, pese a la distancia”.

¿Te dice papá?

"Se le ha salido decirme papá y le explicamos que no soy su papá, soy George. Pero esos son detalles pequeños, y en este momento de mi vida tengo problemas muy fuertes, ya que mi mamá tiene cáncer desde hace algunos años, pero ahora no está nada bien, mientras que mi abuelita tiene alzheimer y mi abuelo no está agarrando la situación bien y le está echando un poquito al alcohol”, concluyó Jorge Losa.

ABOGADA DE EDUARDO YÁÑEZ LO DEMANDA POR UNA SUMA MILLONARIA

La abogada demandará a Eduardo Yáñez por agresiones verbales y de género contra que le hizo durante la celebración que ella le organizó para su cumpleaños, donde asegura que él la agredió pese a que ella le llevaba por amistad gratuitamente el caso del departamento de Ernesto Alonso, con el que supuestamente el actor dice que el Sr telenovela le completó un pago por su trabajo en televisión, pero Tere Alonso, hija adoptiva y heredera universal de Ernesto, niega que el departamento haya sido un regalo de su papá al actor, ya que ella posee las escrituras del inmueble.

Aquí reza el dicho, cuentas claras amistades largas y la abogada dijo que no tiene porqué regalar su trabajo a gente desagradecida y córtalas para siempre.

DEMANDAN A TAYLOR SWIFT, QUIEN COBRÓ UNA FORTUNA EN BRASIL Y SE AHORRÓ DINERO Y NO PUSO TOLDOS, POR LO QUE TIENE RESPONSABILIDAD INDIRECTA POR LA MUERTE DE LA FAN, QUIEN MURIÓ DE INSOLACIÓN A 42 GRADOS DURANTE SU CONCIERTO

Taylor Swift no dio la función gratis en Brasil, cobró una fortuna a todas esas fans que la fueron a ver y a ella sí le pusieron techo y aire acondicionado, Taylor no cantó a pleno sol y tiene responsabilidad indirecta por el fallecimiento de la fan, quien se murió por insolación a 42 grados. Porque en ese concierto no puso toldos para proteger a sus seguidores de ese calor, y eso según la madre de la chica que falleció es un crímen por el que Taylor tiene que pagar y aunque suspendieron la siguiente función, eso no resucitó a la fan que pagó una fortuna para irse a parar debajo del sol y morirse.

DUEÑA DE MISS UNIVERSO ES TRANS Y LUPITA JONES DIJO QUE AHÍ NO CABEN LAS TRANS Y POR ESO SALIÓ

Las reglas cambian, la dueña del certamen Miss Universo es trans y Lupita Jones no acepta que las mujeres trans participen; y la despidieron después de trabajar durante 30 años como directora de Miss México cuando ella se veía eternamente ahí, se sentía dueña y que todo eso era suyo.

POR SHANIK BERMAN

MAAZ