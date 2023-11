El montaje de América

Vaya montaje el que se armó en torno a la terrible lesión de Brian Rodríguez, el pasado sábado en el estadio de los Estados de Monterrey. Acusaron, señalaron y aseguraron cosas que al final ni han podido comprobar, como el que el auxiliar de Fernando Ortiz, Peter Thelemaque, hubiera ordenado que "reventaran" a los jugadores del América.

Ante lo sucedido y al cierre de esta edición, el América no ha presentado prueba alguna de lo dicho y que al venir de una de las fuentes (podemos llamar de lo oficial), se entendió como una acusación verdadera y sería.

Pero después paso la calentura y la directiva del América ni siquiera presento la solicitud para que inhabilitaran a Gallardo hasta que se recupere Rodríguez. Es decir, no le dieron seguimiento al tema que abrieron y claro, no han presentado pruebas al respecto.

Ante esto, de parte de Comisión Disciplinaria no hubo ningún pronunciamiento. Solo dieron a conocer el castigo a Jonathan dos Santos por sus declaraciones al final del juego amenazando a Gallardo con la ya famosa frase: "Así le va a ir".

Pero lo que llama realmente la atención del comunicado de la Comisión Disciplinaria es la parte en la que castigan al club América, por no respetar los lineamientos previos al lugar asignado para la prensa. Es decir, aquí vse regresa y se refuerza la teoría del montaje.

Me explico: La zona en donde se grabó la entrevista con Brian Rodríguez y en la que después grabaron a Jonathan dos Santos diciendo esta frase antes de subir al autobús del equipo para regresar al hotel de concentración, se supone que es la zona mixta del estadio de Rayados, pero es una zona mixta que no se utiliza desde la pandemia y a la que en ningún medio de comunicación tiene acceso para hacer entrevistas, ni siquiera lo ocupaba Fox Sports cuando tenía los derechos de transmisión de Rayados, ya que ellos hacían sus entrevistas en la cancha al final de los partidos.

Entonces queda la duda de por qué estaba ahí el reportero de TUDN, o mejor dicho, no queda la duda, sino que ahí lo pusieron, ahí lo mandaron para poder entrevistar a Brian Rodríguez y que diera estas palabras acusando a la gente de Monterrey, lo mismo con Jonathan dos Santos y qué curioso que ahí estaba la cámara de Televisa para grabar el momento exacto en el que se quejaba Dos Santos de lo que había hecho Gallardo y lo amenazaba.

Claro que solamente transmitieron y grabaron lo que les convenía transmitir y comunicar en ese momento, porque si estaba ahí un reportero con ese olfato que debe de tener un periodista también hubieran grabado y difundido el momento en que Santiago Baños y dos jugadores pretendían, según se cuenta, entrar al vestuario de Monterrey; eso también era noticia, eso también era trascendental en este caso.

Solamente Andrés Boy quien trabaja en Televisa Monterrey documento el.momenti en el que Baños, Dos Santos y Lichnovsky esperaban a alguien de Rayados para reclamarle, pero. Mando Baños se da cuenta que lo están grabando, le pide a los de seguridad que se encarguen. La gente de seguridad me dice a Boy que ahí no se.puede grabar y no pueden estar miembros de los medios, lo cual resulta curioso porque Boy estaba a no más de cinco metros de dónde grabaron ma entrevista con Rodríguez y el mensaje de Dos Santos. Es decir, ¿Se podía o no se podía estar esa zona?

En fin, se trata de un capítulo más en el fútbol mexicano en el que después de una grave lesión de un futbolista, vinieron acusaciones y se movió el músculo mediático detrás de un equipo para tratar de desestabilizar y de buscar, quizá, un castigo sobre uno o varios personajes de otro equipo, en este caso con los antecedentes que se tienen, hacen pensar mal a muchos quienes han dicho que se pudo haber tratado de un intento de revancha por parte de Baños hacia el Tano Ortiz, después de la manera en que la argentino dejó al América para irse con los Rayados del Monterrey.

POR GERARDO VELÁZQUEZ DE LEÓN

COLABORADOR

@GVLO2008

PAL