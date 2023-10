Vinculación Legislativa y Academia

Con miras a la presentación de una iniciativa para aumentar el umbral de generación distribuida a 1 Megawatt (MW), se llevó a cabo un ejercicio de vinculación entre el ámbito académico y el Poder Legislativo con la presentación en el Palacio Legislativo de San Lázaro del documento Retos y Oportunidades de la Generación Distribuida, un esfuerzo conjunto de tres instituciones emblemáticas de la educación superior en México: EGADE Business School del Tecnológico de Monterrey (Tec de Monterrey), el Instituto de Energías Renovables (IER) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE).

El Doctor Horacio Arredondo, Decano de EGADE Business School del Tec de Monterrey, señaló que esta vinculación representa el corazón de su institución en el quehacer de cooperación con el gobierno y las empresas, producto del Taller Internacional sobre Negocios Emergentes y Marco Regulatorio de los Mercados de Electricidad, realizado en el Campus Guadalajara del Tec de Monterrey, donde participaron 30 expertos nacionales y de otros países, empresarios del ramo, instituciones educativas del país y académicos del Massachusetts Institute of Technology, Oxford Institute for Energy Studies y New York University.

Para plantear que queremos como país en materia energética y enfrentar los desafíos ambientales y sociales es necesario “ampliar el espectro de política pública para incorporar toda la gama de tecnologías disponibles”, puntualizó el Dr. Arredondo, y se refirió a la necesidad de cambiar la matriz energética para proveer de energía limpia a la inversión extranjera que está llegando el país a través del nearshoring.

La Doctora, Marina Elizabeth Rincón, Directora del IER, señaló que la generación distribuida es un medio para combatir el calentamiento global y va de la mano del acceso y democratización de la energía; mencionó que muchos de sus académicos han sido claves para delinear las normas y políticas del sector; al referirse de que en el Centro Nacional de Control de Energía (CENACE) se hizo el cálculo para proponer elevar el rango de la generación distribuida de 0.5 a 1 MW, manifestó que “seguro ahí hay muchos de nuestros egresados”.

En la presentación, el Doctor Rolando Fuentes, expuso que la generación distribuida atiende la demanda del crecimiento económico y alivia la congestión de las redes de transmisión; señaló que una de las conclusiones del seminario, fue precisamente la necesidad de aumentar el límite de la generación distribuida; por su parte la investigadora del CIDE, Alejandra Elizondo, centró su exposición desde la óptica de política climática y como beneficiaría a la población en pobreza energética; y el Doctor Miguel Robles, representante del IER, habló de su importancia en la Transición Energética y su papel en el contexto de la red eléctrica, la integración de la movilidad y la digitalización, dejando el mensaje que la UNAM está lista para contribuir con ideas al trabajo legislativo.

