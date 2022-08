Rompió el discurso

Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno de la Ciudad de México, y según algunos, la opción de Andrés Manuel López Obrador para sucederlo en el cargo de presidente de nuestro país le rompió por completo su discurso encaminado al adoctrinamiento a través del conformismo de la población mexicana. El martes pasado, Claudia Sheinbaum recibió a Katia Echazarreta, la primera mujer mexicana en llegar al espacio luego de ser seleccionada entre 7 mil aspirantes que se inscribieron en la iniciativa “Space for Humanity”. Katia subió al espacio en la misión NS-21, en una nave de la empresa Blue Origin en junio de 2022. El histórico acontecimiento ha marcado la vida de Echazarreta y ha colocado a México en una posición importante en las futuras misiones al espacio, de manera concreta a la Luna y a Marte. En un evento realizado en el patio del palacio del ayuntamiento, sede el gobierno capitalino, y rodeado de niñas que querían ver a su heroína, la jefa de gobierno les dijo a las niñas presentes: “que nunca nadie les diga que no pueden hacer lo que ustedes quieren hacer”. Luego les preguntó: “¿Quién de aquí quiere viajar al espacio como Katia?, ¿quién de aquí quiere ser ingeniera? ¿quién de aquí quiere ser doctora? ¿quién de aquí quiere ser veterinaria? ¿quién de aquí quiere ser artista? ¿quién de aquí quiere ser bailarina? ¿quien quiere ser jefa de gobierno? ¿quién quiere ser presidenta de la república? En ese momento, las niñas acompañadas por sus mamás rompieron en un enorme aplauso, mientras la jefa de gobierno remataba con una frase que quedará marcada en su carrera hacia la silla presidencial: “que nadie les pare sus sueños, las mujeres podemos llegar a donde queremos llegar”. El discurso, que no estaba marcado en algún guion, rompe por completo con el discurso e ideología del presidente mexicano López Obrador quien ha insistido en la sociedad mexicana debe conformarse con lo que tiene, en no buscar al crecimiento, en no aspirar a ser mejor, recordemos que ha criticado duramente a los “aspiracioncitas”. El presidente continuamente asegura que no hay que buscar el triunfo, ni el dinero, que hay que conformarse con un solo par de zapatos y con una alimentación a base de sólo de arroz y frijoles. El discurso de Sheinbaum en el marco de la visita de Katia Echazarreta rompe totalmente con el objetivo de control social, a través del conformismo y la mediocridad de la sociedad mexicana. De ser auténtico el discurso y el deseo de Claudia Sheinbaum de que los niños busquen y conquisten sus sueños y que nadie les diga que no hagan lo que quieren hacer, eso la coloca en un punto de confrontación con el presidente mexicano, más aún, la coloca en un punto de independencia ideológica, como ya lo vimos durante la pandemia, asunto que no es del agrado del actual administrador federal. Un hecho que mediáticamente pasó desapercibido puede convertirse en lo que marque un cambio de mira del presidente hacia Adán Augusto López como su delfín hacia 2024. El secretario de Gobernación sí se muestra como “un clon” de López Obrador, característica que reafirmó al decirle directamente y en su cara a una mujer cuya hija desapareció, que no confía en ella. En esos pequeños detalles, unos ganan y otros pierden el dedazo hacia 2024.

Corazón que sí siente

Dijo AMLO que no habría expropiación de terrenos para la construcción del Tren Maya. Esta semana anunció la expropiación de más de un millón de metros cuadrados de terrenos donde pasará el tren. Como dijo el clásico: “así como digo una cosa digo otra”.

POR JESÚS MARTÍN MENDOZA

JESUS.MARTIN.MENDOZA001@GMAIL.COM

@JESUSMARTINMX

