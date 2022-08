En ascuas, por Ayotzinapa

› Decisivas son las próximas horas para el exprocurador General de la República, Jesús Murillo Karam. El miércoles, el juez Marco Antonio Fuerte Tapia decidirá si lo vincula o no a proceso por el caso Ayotzinapa. Así que, por lo menos hasta ese día, el exfuncionario dormirá en el Reclusorio Norte. El priista compartirá el centro penitenciario con el exgobernador de Veracruz, Javier Duarte; el abogado Juan Collado; el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, entre otros.

Definiciones en el Edomex

› Con el evento masivo de ayer en Toluca, el PAN dio el banderazo de salida a Enrique Vargas como su candidato al gobierno del Estado de México. Y, de manera paralela, el presidente nacional del partido, Marko Cortés, puso sus condiciones al PRI para ir en alianza el próximo año. Pidió reglas claras y una encuesta para nominar juntos a quien resulte el o la más fuerte.

Estrategia equivocada

› Mala decisión tomó la firma Next Energy, de Eugenio Javier Maíz Domene: sin contar con los permisos, licitó para participar en la construcción de una planta solar en Mexicali. Apostó a que el proyecto sería cancelado y resultaría indemnizado, pero no fue así. Pasó por alto el impulso que el gobierno federal le da a la CFE y que no es fácil conseguir las autorizaciones.

A revisión, las cuentas de Morena

› El ala disidente de Morena llevó a cabo la segunda “Convención Nacional Morenista”, encabezada por John Ackerman, en la que, entre otros aspectos, se constituyó la Comisión de Auditoría y Transparencia para fiscalizar todos los recursos ejercidos por la dirigencia nacional del partido, que lleva Mario Delgado y la secretaria general, Citlalli Hernández, de 2020 a la fecha.

La UNAM, de manteles largos

› Se conmemoraron los 15 años de la inscripción de Ciudad Universitaria en la Lista del Patrimonio Mundial de la Unesco, razón por la que la UNAM estuvo de manteles largos y su rector, Enrique Graue, corroboró una vez más el papel de la institución como sede del conocimiento, el humanismo y del saber científico a nivel nacional e internacional. Un ¡Goooya! por estos logros.

