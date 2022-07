Y tú, ¿qué opinas? Johnny Depp vs Heard

El caso de Johnny y Heard me tenía súper intrigada, lo seguí muy de cerca ya que me daba mucha emoción ver cómo todo esto se iba a desencadenar después de que Johnny Depp demandó a su ex esposa por difamación. Cuando digo que me da emoción es más un sentido de nerviosismo, ya que los resultados de casos públicos de famosos como estos pueden tener un gran impacto en el mundo de la mujer. A veces son grandes retrocesos porque nuevamente se puede evidenciar cómo los hombres podrían seguir teniendo ventaja sobre una mujer que los acusó, y por esta misma razón hay muchas mujeres que prefieren no proceder con ninguna acción contra sus agresores, porque la posibilidad de lograr algo es muy corta.

Heard es vista como mentalmente desequilibrada y menos creíble. Todo esto está construido en los estereotipos sobre las mujeres como personas más emocionales y exageradas. Esas narrativas sobre el comportamiento masculino y femenino juegan a favor de los hombres, en este caso de Depp. Creo que puede haber parcialidad hacia los hombres en el sistema, pero hay personas que afirman que ambos actores fueron violentos. Ciertamente, las mujeres pueden cometer violencia hacia los hombres, pero las estadísticas de violencia de hombres contra mujeres son más altas, y cuando los hombres cometen violencia doméstica tienden a hacerlo de forma más grave. A menudo son más propensos a herir a sus parejas, eso tiene mucho que ver con el hecho de que en la sociedad, la violencia masculina es más aceptada.

Además, cuando las mujeres se comportan de forma violenta, la proporción de abuso físico tiende a ser menor, tiende a ser psicológico. Y sí, esto podría ayudar a Amber Heard, porque las personas están más inclinadas a ver más a las mujeres como víctimas de

violencia doméstica.

¿Cómo este caso tan mediático podría influir en las personas que han sido víctimas de violencia doméstica? Pienso que, cuando algunas mujeres ven cómo otras féminas son

tratadas, al dar un paso al frente y hablar del abuso, de cierto modo puede desalentarlas. Ellas no quisieran ser tratadas como Amber Heard ha sido tratada, pero creo que también se pueden identificar. Hay ejemplos históricos como cuando Anita Hill acusó al hoy juez de la Corte Suprema de EU, Clarence Thomas de acoso sexual. En las vistas para confirmar al juez ante el Comité Judicial del Senado de EU la trataron muy mal, pero luego de esas éstas, muchas mujeres comenzaron a reportar casos de acoso y agresión sexual. Los números de denuncias aumentaron. Todo fue porque las mujeres se identificaron con Anita Hill. Es también lo que ocurrió en el movimiento ME TOO, en donde las mujeres se apoyan entre ellas y toman la fuerza para salir hablar, pueden sentirse validadas porque ven que no están solas.

¿Cómo cambia una relación de abuso cuando una de las partes es una persona famosa o poderosa? Podrían tener mayor poder y recursos para contratar abogados. Por eso muchos hombres poderosos usan las cortes como una táctica de abuso, quieren acallar a las personas que los exponen.

La gente suele creerles a los hombres poderosos, especialmente a alguien con la popularidad de Johnny Depp. Todos lo hemos visto en películas, todos lo aman en Piratas del Caribe. Es uno de los actores más populares del mundo y creo que eso puede ser un factor en cómo es percibido y el nivel de simpatía de la gente hacia él.

Los abogados le han preguntado a Amber Heard por qué no terminó la relación luego de ser abusada. Ella ha contestado que amaba a Johnny Depp. ¿Qué sucede con una víctima de abuso que puede tener dificultad para dejar a su pareja pese a la situación? Es muy difícil para una persona que ha sido abusada dejar una relación. En ocasiones, dejar la relación puede ser peligroso, puede molestar al abusador. Muchas mujeres, además, dependen financieramente de sus abusadores. Aunque no creo que este sea el caso. Por eso insisto tanto en la independencia financiera de las mujeres y la inclusión financiera para lograrlo.

Otras veces hay hijos en la relación y están preocupadas por protegerlos y sienten que si se quedan es mejor para ellos. También hay otra cosa llamada el ciclo del abuso, sucede cuando una persona abusa de alguien, pero luego se disculpa y promete no volver a hacerlo. Comienza una serie de comportamientos para mantener cerca a la persona abusada, pero luego el abuso comienza de nuevo e incluso puede escalar. En ocasiones sucede en parejas que llevan una larga relación y se aman.

He leído que durante el juicio no ha testificado ningún experto en violencia doméstica. ¿Cómo podría esto cambiar la opinión del jurado? Hay expertos que podrían dar testimonio de lo que se suele llamar el síndrome de la mujer maltratada. Esto para educar al jurado sobre por qué las mujeres pueden permanecer en una relación abusiva a pesar del maltrato. Muchas personas no entienden que están abusando de ellas.

Finalmente creo que este caso fue muy controversial y nos deja nuevamente reflexionando si se hizo justicia o no, y qué tanto también pone un en cuestión reforzar a las mujeres que sí tienen un caso que acusar, lo hagan de una manera que les favorezca para vencer las barreras que de entrada ya tienen en su contra.

To be continued… Al parecer Heard querrá apelar.

POR MICHELLE FERRARI

Michelle.ferrari@greatculturetoinnovate.net

IG: @michferrarib

