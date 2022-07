El futuro de Felipe

"Felipe Calderón será candidato de la oposición en la Ciudad de México", me dijo un viejo columnista, en nuestro tradicional desayuno de inicio de año, mientras atacábamos con fe y con hambre un buen menudo en El Matador de Tacubaya. Meses después, en una reunión de amigos vimos en las noticias cuando Checo Pérez, después de haber ganado el Gran Premio de Mónaco, celebró con un chapuzón junto a Felipe Calderón su triunfo. Uno de los ahí presentes gritó: "¡Ese cabrón será jefe de Gobierno!" Hace unos días, cené con una querida amiga muy entendida y enterada en temas electorales. En el postre pregunté su opinión del proceso en la Ciudad de México. Me miró fijamente con sus ojos cafés y con media sonrisa de mujer fatal me dijo: "Calderón será candidato de la oposición".

Obvio. Estas opiniones no son representativas, pero llama la atención que tres personas de ámbitos muy diferentes coincidan en la misma idea. Mi instinto me dice que algo hay. Desconozco si Felipe buscará ésta u otra candidatura. Lo que sí puede identificarse son las circunstancias que harían posible un eventual regreso del expresidente a la vida pública.

Primera. Felipe no está impedido para buscar un cargo de elección popular en 2024. Desde 1929 a la fecha, los expresidentes han sido exiliados o autoexiliados, embajadores o titulares de instituciones nobles como el Fondo de Cultura Económica. Sería la primera ocasión en que algo así ocurriera.

Segunda. La oposición carece, no digamos de figuras, sino de aspirantes competitivos para la Presidencia y para la Jefatura de Gobierno. Felipe tiene muchísimos negativos; sin embargo, es el más conocido y representa claramente la oposición a Andrés.

Tercera. Durante más de tres años y medio, en sus conferencias mañaneras y en casi cualquier acto de su gobierno, López Obrador culpa a Calderón de la situación del país. En el discurso, el sexenio pasado no existió, hasta que el pasado jueves 7 julio, Pablo Gómez informó que Enrique Peña Nieto tiene una carpeta de investigación con su nombre.

Cuarta. En agosto de 2021, más de siete millones votamos para enjuiciar a los expresidentes, pero no llegamos al porcentaje para que la consulta fuera vinculatoria, por lo cual Andrés no procesará a sus antecesores.

Tenemos presente el último capítulo de las elecciones de 2006, cuando Felipe se quedó con la Presidencia. Pero antes, Felipe derrotó a Santiago, en la interna del PAN y a Roberto, del PRI, en el debate al que Andrés no fue por confiado. En política los indestructibles no existen.

¡Ojo morenos! No se confíen. Felipe estaba muerto políticamente, pero Andrés lo revivió. Al saber que la elección presidencial la tienen cuesta arriba, la oposición concentrará sus recursos en la Ciudad de México. ¿Quién sería la mejor corcholata morenista para enfrentar y derrotar a Felipe en una eventual candidatura por la capital?

La política es de bronce.

Por Onel Ortíz Fragoso

