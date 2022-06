El próximo Presidente saldrá del Senado

Faltan poco más de dos años para la elección presidencial. El 2 de junio de 2024 se acerca y pareciera que el tiempo se ha tornado relativo, ya que llevamos más de un año hablando de la sucesión. Y para este proceso de elección debemos destacar la importancia que ha jugado el Senado mexicano en las pasadas contiendas electorales. Las 64 y 65 legislaturas han sido semillero de gobernadores y gobernadoras.

Los datos son fríos y duros, y no me dejarán mentir, recordemos qué ha ocurrido desde 2019 a la fecha: En Baja California, senador Jaime Bonilla (Morena); en 2021, Baja California Sur, senador Víctor Castro (Morena); Nayarit, senador Miguel Ángel Navarro (Morena); Nuevo León, senador Samuel García, (MC); Querétaro, senador Mauricio Kuri (PAN); Sinaloa, senador Rubén Rocha (Morena); Sonora, senador Alfonso Durazo (Morena); 2022. En Hidalgo, senador Julio Menchaca (Morena); Tamaulipas, senador Américo Villarreal (Morena) y Oaxaca, Salomón Jara (Morena).

De 23 elecciones desde 2019, 10 han salido del Senado, y de los 13 restantes enumero senadores que pudieron encabezar las candidaturas de Morena: Puebla, con Armenta; Chihuahua, con Cruz Pérez; Colima, con Gricelda Valencia; Guerrero, con Félix Salgado; Michoacán, con Cristóbal Arias; Tlaxcala, con Ana Lilia Rivera; Aguascalientes, con Daniel Gutiérrez; Durango, con José Ramón Enríquez, y Quintana Roo, con Marybel Villegas.

La elección del 5 de junio nos debe servir como laboratorio, es momento de reflexión, tanto al interior como hacia afuera, independientemente de la ideología política que tengamos. Debemos valorar algo rumbo a la sucesión presidencial, los candidatos y candidatas que emanan del senado simple y sencillamente GANAN.

Desde mi perspectiva, y con la oportunidad que he tenido de trabajar lo que va de este sexenio en la Secretaría Técnica del Grupo Parlamentario de Morena en el Senado, el principal error del partido ha sido no elegir a los mejores candidatos, y el resultado fue claro, no ganamos esos territorios. A toro pasado y sin jugar al pitoniso estoy seguro que otra historia hubiera sido en Durango con el senador José Ramón Enríquez, y en Chihuahua con Cruz Pérez.

Al elegir candidatos o candidatas que no surgieron ni lograron la unidad al interior de Morena, y claramente resultaron del NO equilibrio en la selección de candidatos, vimos desbandadas, campañas limitadas, en resumidas cuentas: división.

El resultado fue no ganar Nuevo León, Chihuahua, Durango y Aguascalientes. El próximo año será la ultima oportunidad de, ahora sí, arrasar, ganar todo, Estado de México y Coahuila, últimos estados que gobierna el PRI. Será importante valorar al Senado en la decisión de quien encabece la candidatura.

Sin querer agraviar, ni con la intención de abonar a la división, valoremos la experiencia y la amplia operación política que se ha demostrado en el Senado. Por todo lo anterior, no tengo la menor duda en afirmar que el próximo Presidente de México saldrá del Senado.

POR GILBERTO ENCINAS

SECRETARIO TÉCNICO DE MORENA EN EL SENADO

@GILENCINAS

MAAZ