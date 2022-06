AMLO pide a la oposición "no estorbar"

Mauricio Kuri, gobernador panista de Querétaro, llama a reflexionar sobre alianza PAN-PRI.

La reflexión tendría lugar bajo el lema: PRI nuestro que estás por los suelos.



México, de los países más atacados por ciberdelincuentes a nivel mundial.

Ello se debe a que la CIA ha ofrecido 50 millones de dólares a quien logre descifrar el acertijo Para bien de todos, primero las mañaneras.

Es momento de enterrar al neoliberalismo y adoptar políticas que fomenten trabajos mejor pagados: Joe Biden en la Cumbre de las Américas.

Después de escuchar estas palabras, AMLO decidió demandar a Biden por plagio.

PRD: El partido del sol azteca se quedó sin luz.

Lo que en nada preocupa al PRD, pues la coalición Va por México hace rato que anda a oscuras.

Trump critica públicamente a su hija Ivanka.

Y todo porque Ivanka declaró que prefiere a los hombres mango sobre los hombres naranja.

Podrán transitar libremente por México 7 mil migrantes que formaban la caravana.

Vaya. Una de cal por las que van de arena.

Están hartos: protestan en Estados Unidos contra las armas.

Como han probado ser armas de destrucción masiva, el Pentágono ha decidido invadir Estados Unidos.

Sacerdote y monja renuncian a sus votos para vivir su historia de amor.

Y para vivir su alianza de amor, PAN y PRI también renunciaron a sus votos.

Durante las pasadas elecciones 50% de cuentas de Twitter eran falsas.

Como falsas han sido en los pasados 50 años las promesas de los partidos.

Ni oro, ni plata: contenedores robados en Colima llevaban aires acondicionados, asegura la Marina.

Claro. A la delincuencia organizada le gusta actuar con cabeza fría.

Ola de calor asfixia a Estados Unidos.

Los republicanos se asfixian pensando que Trump termine en el bote, y los demócratas se asfixian viendo que ni la guerra contra Rusia ha logrado subir la popularidad de Biden.

El Senador republicano Maro Rubio pide “alerta roja para” capturar al dictador Nicolás Maduro.

¿Y cuándo pedirá el Senador Rubio una “alerta roja” para capturar al dictador Donald Trump?

Alejandro Moreno declaró que se queda hasta agosto de 23-

Y así será, mientras su patrón Claudio X. González no le pida salir a dar la vuelta y ver si ya puso la gallina.

Exigen a México acciones contra narcotráfico.

En respuesta, México afirmó que nunca antes se habían dado tantos abrazos como ahora.

Zopilotes no se apoderarán de obras estratégicas: AMLO.

Se ignora, sin embargo, a qué obras estratégicas se refiere el presidente López Obrador: ¿Lo que diga mi dedito, me canso ganso, abrazos no balazos?

Pese a la lluvia, Silvio Rodríguez deleitó a cien mil personas en CDMX.

Y en un Zócalo repleto de gozo se escuchó “Lo más terrible se aprende enseguida, y lo hermoso nos cuesta la vida”.

POR PRIMO

COLABORADOR

PRIMO1910@GMAIL.COM

CAR