La 4T, al rescate de sus desastres

Para nosotros, los mexicanos, el Fobaproa surgió como fondo de contingencia para una situación financiera extraordinaria. Irónicamente, su utilización sirvió y a la vez vulneró a millones. En el 94, el Fobaproa rescató a algunos bancos y corporaciones financieras en crisis, pero en el proceso convirtió sus deudas en deuda de todos los mexicanos. La misma terminará de ser pagada por allí del 2070.

López Obrador lo ha señalado en infinidad de mítines y mañaneras como una de las peores herencias del neoliberalismo. Lo convirtió en bandera política en la segunda mitad de la década de los noventa y le ayudó a hacerse LA figura nacional de oposición. El eterno candidato se quejó, se queja, y continuará quejándose del desaguisado que resultó todo aquel mecanismo.

Lo que es más, el jueves por la noche, uno de los apologistas del régimen reiteró el daño del Fobaproa. Por supuesto, Epigmenio Ibarra convenientemente olvidó mencionar que, en su momento, algunos de los hoy legisladores morenistas lo avalaron. Nombremos a algunos: Ignacio Mier, Ricardo Monreal, Leonel Cota Montaño, Felipe Cantú, Arturo Núñez, Óscar Cantón Zetina… Patricia Armendáriz, hoy diputada, era por aquellos años vicepresidenta de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, y tuvo un papel fundamental en establecer el Fobaproa. Así como también otros ahora cuatroteístas: Manuel Bartlett, por ejemplo. Total, que el Fobaproa sigue dando rendimientos al lopezobradorismo.

Lo increíble es que, mismo cuando le siguen sacando raja política, están por emprender la misma fórmula. Dicen ellos, “no somos iguales”, pero la realidad señala que son peores y más avorazados. A continuación algunos ejemplos de rescates de sus desastres a costa —eso queda por descontado— de nosotros los contribuyentes. Todos ellos, hijos dignos de la 4T:

El recién creado Banco del Bienestar carga ya con una morosidad altísima; le pesa una cartera vencida mayor al 35%, unos cajeros automáticos que nunca llegaron a su destino y una falta de liquidez que obligará al gobierno a rescatarlo. Un mini Fobaproa hecho y derecho.

Una “empresa” que requiere rescate urgente, pues se encuentra en terapia intensiva, es Birmex. La que antes producía vacunas para los infantes, ahora ¿distribuye? medicamentos y enfrenta al día de hoy pérdidas por más de mil millones de pesos (no tomo en cuenta las pérdidas humanas resultado de que no llegaron a tiempo a los enfermos sus medicinas). Tan solo la compra de anticoagulantes y sedantes (realizada entre diciembre de 2020 y marzo de 2021) que no se pudieron colocar, le ocasionó a esa empresa un quebranto colosal.

No olvidemos los préstamos que la 4T ha adquirido con el Banco Mundial por más de 3,855 millones de dólares (que es deuda al fin y al cabo, aunque al gobierno no les guste llamarla así). Nótese: la cifra es mayor a la deuda del Fobaproa.

El último ejemplo es Altán Redes, empresa de capital público y privado que sería la encargada de lograr que haya internet para todos en México. Creada en tiempos de Enrique Peña Nieto, pero fue con la 4T que se pensó en lanzar una red compartida entre esta y CFE Telecomunicaciones. La propuesta de conectar a todo México se ha quedado corta de la meta de 20 millones de personas para este año. El avance no fue ni siquiera de una tercera parte.

El estrepitoso fracaso del proyecto federal requirió que el gobierno de López Obrador la rescatara mediante el pago de más de 3 mil millones de pesos. Naturalmente, López Obrador no habla ni en términos de rescate ni de nacionalización, pero eso es lo que es. “Estaba en una situación financiera delicada una empresa de comunicación llamada Altán, tiene la red de fibra óptica para brindar servicios de internet en la mayor parte de la república. Estaba en quiebra y tomamos la decisión de aportar recursos y esa empresa ya es de la nación”, anunció ayer el mandatario.

El gobierno rescata sus programas y proyectos fallidos con el dinero de todos los mexicanos. El Fobaproa de hace 28 años es juego de niños ante los rescates de los desastres que ya suma la 4T.

POR VERÓNICA MALO GUZMÁN

VERONICAMALOGUZMAN@GMAIL.COM

@MALOGUZMANVERO

MAAZ