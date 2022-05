La OMS calcula que en México han muerto 626,000 personas por Covid-19, en contraste con los 324,334 que corresponde a la cuenta gubernamental. Hay una diferencia de 301,666 personas muertas entre el cálculo de la OMS y el gobierno mexicano. ¿Es irrelevante el dato? Es casi el doble el número de muertes que el gobierno de México no reconoce. ¿Qué cosa nos revela de nuestro gobierno, cuando no es capaz, o no quiere, ajustar sus cifras a la realidad?

Por lo menos se esperaría que el gobierno reaccionara al anuncio de semejante reto por la máxima autoridad mundial en materia de salud y, específicamente, en lo referente a Covid-19. México tendría que explicar sus datos, justificándolos, u ofrecer una explicación que le permitiera ajustar sus datos más cercanos a la realidad. No es la primera vez que se habla sobre el tema y los números de “exceso de mortalidad”. No solo se menciona el tema. Se incluye en datos publicados por distintos órganos oficiales, como el INEGI, sin que sea tomada por la Secretaría de Salud como un dato válido.

¿O es simplemente que, siguiendo el tono de este gobierno y su estilo de maquilar datos parciales, otros correctos y otros más completamente falsos, descubrimos una autoridad negada a reconocer una situación que no corresponde a su narrativa ideológica?

¿Cuál es esa realidad que no puede ni quiere reconocer? Para empezar, la pandemia que vino a romper su esquema de gobernabilidad y la narrativa de un gobierno que mostró cuán fácil es gobernar, y con honestidad y mostrando muchos logros. El anuncio de que el escenario catastrófico de la pandemia sería representado por 60 mil muertes habla de ignorancia y desconocimiento. O del espíritu de hablar por hablar. Esa cifra se rebasó hace siglos (bueno, parecen siglos). Ya ni quiere recordar esa ignorancia absoluta sobre los fenómenos pandémicos en el mundo moderno. Era preferible decir, fácil, que mejor todos salieran a comer con familia y amistades y compartir sin preocupaciones.

Ocultar la realidad se ha convertido en el método favorito de los gobernantes de la 4T para administrar sus políticas y bienes. Su lema parece ser: “si la realidad no se ajusta a lo que yo digo, pues pobre de la realidad…¡ella se la pierde!”.

Claudia Sheinbaum ha llevado el engaño-autoengaño a un nuevo nivel de aberración. Para acallar a los técnicos extranjeros que revelan las responsabilidades técnicas, legales y políticas de su administración sobre el trágico accidente de la Línea 12 del Sistema Metro que ella no quiere que nadie sepa, decide demandarlos, para que no se dé a conocer públicamente un documento aparentemente incriminatorio. Piensa que así ocultará las aparentes verdades que el documento señala sobre su desempeño como jefa de Gobierno, mostrando que tanto ella como el odiado Ebrard, son igual de responsables del derrumbe de la Línea 12 del Metro. Parece que esa línea del Metro puede ser la tumba política de la 4T en la Ciudad de México. Sospecho que progresivamente los proyectos de Dos Bocas, AIFA y Tren Maya darán sepultura definitiva al propio Andrés Manuel López Obrador.

Todos ellos cometen el mismo “error”. A saber, apresuran los trabajos de construcción para poder cortar el listón de inauguración antes de dejar sus puestos para ir a otras campañas. Al hacerlo, sacrifican calidad y seguridad en la obra, en favor del reloj político. De ahí los accidentes que han provocado el cierre de la Línea 12 del Metro, solo para volver a abrirla y sufrir más tragedias. También apresuran las labores para poder cobrar ese “extra” que consideran les toca, pues entonces si no se hace, ¿cómo se financiará la próxima campaña?

El esfuerzo por reescribir la historia de México es vasto y persistente. Toca casi todas las esferas de la vida nacional. Los libros de textos pretenden convertir a los niños y las niñas en “pioneritos” a la usanza cubana, capaces de ser activistas, más no pensantes. Los programas sociales que se enfocan en hacer que la gente dependa ciegamente de las regalías gubernamentales para que se olviden del deseo de ser independientes. Estos programas buscan crear una masa social acrítica. La crisis económica es un aliado objetivo en este propósito de doblegar a la gente por su lado más débil: la desesperanza y la desesperación.

Los medios de comunicación deben dejar de ser independientes, según reza la lógica de la 4T. Tiene sentido la oleada de asesinatos a periodistas en la total impunidad.Es una forma objetiva que tiene el Estado para controlar a los medios. 35 periodistas han sido asesinados en lo que va de este sexenio. 9 de ellos en los primeros tres meses del presente año. La impunidad en esos actos es un instrumento consciente de intimidación del Estado contra la libertad de expresión.

La permisividad deliberada de las fuerzas de seguridad ante la creciente ola de violencia criminal en el país es, también, una política de Estado. Ha habido más homicidios dolosos en solamente la mitad del sexenio de López Obrador (119,625) que en los sexenios completos de Calderón (53,319) o Peña Nieto (74,737).

Cuando se observa esa cifra aterradora y se reconocen las alianzas de Morena con grupos criminales en diversos estados de la República, no sorprende la crecida de desplazados internos en el país. 63,000 asustados ciudadanos han abandonado sus casas, sus bienes y sus localidades para huir hacia zonas más seguras. Muchas veces huyeron dejando atrás a seres queridos que fueron secuestrados por los grupos criminales. Alimentan los campamentos creados sobre la frontera norte y se incorporan a las masas que buscan cruzar la frontera como sea para encontrar empleo y, más importante, refugio del crimen. Por lo menos, esa es la ilusión.

La pobreza sigue siendo utilizada por la 4T para estrangular el espíritu libertario del pueblo mexicano. Desde el inicio de este gobierno el empleo informal ha crecido hasta representar casi el 60% de los trabajadores empleados del país. Mientras el empleo formal crece a paso lento y titubeante, el informal crece a pasos agigantados y sin freno.

En su gira por Centroamérica, López Obrador jura en cada escala que hace que el programa Jóvenes Construyendo el Futuro ha alejado a los mexicanos del crimen organizado. ¿Creerán los centroamericanos semejante despropósito?

Para resolver los problemas de México, los datos usados en consenso deberán empatar con la realidad. Es necesario impedir el uso de datos para proyectar que vivimos en un país imaginario. De no lograr este objetivo de contar con datos consensuados, el país será, día con día, más violento y más disociado de la realidad.

POR RICARDO PASCOE

ricardopascoe@gmail.com

@rpascoep

MAAZ