Adán Augusto, segunda llamada

¿Casualidad? ¿Coincidencia? En menos de un mes, el secretario de Gobernación Adán Augusto López, ha pasado de un silencio público sepulcral sobre la sucesión presidencial, a ser ovacionado en Palacio Nacional al grito de “presidente, presidente”. Nada mal para quien hace tres meses aseguraba no estar pensando en 2024.

“Yo no sudo calenturas ajenas”, dijo, cuando finales de enero le preguntaron sobre si aspiraba a la candidatura.

“Yo tengo un compromiso con el señor presidente, que me invitó a acompañarlo en esta tarea, con todo lo que representa, con un movimiento de transformación del país y en eso enfocamos nuestros esfuerzos”, dijo en una mañanera durante el segundo contagio de COVID del presidente López Obrador.

Algo –o mucho- ha cambiado desde entonces. A principios de abril pasado, una semana antes de la consulta de revocación de mandato, el secretario dejó la cachucha de Gobernación, se puso la de militante de Morena y se dejó querer.

“Inicia el amanecer democrático el día 10 de abril, porque yo no tengo ninguna duda de que aquí Coahuila dirá ‘no está solo Andrés Manuel López Obrador’”, dijo de gira por el norte del país.

Ese mismo día, estuvo también en Sonora. Caminó con miles de personas que marcharon por las calles de Hermosillo en apoyo al presidente. El secretario de Gobernación comenzó a moverse en público. Fue una primera llamada que no se entendería sin el beneplácito del presidente.

“Y como aquí hablan con franqueza y no se andan con hipocresías, aquí se los voy a platicar: cuando le dijimos al presidente que íbamos a venir a Sonora, dijo ‘¿y a que vas?’. Nos invitó el gobernador y los compañeros a hablar de la Reforma Eléctrica”, le habría dicho.

“Pero la verdad, es que no voy a hablar de la Reforma Eléctrica, vamos a apoyar el movimiento para que el 10 de abril los sonorenses y los mexicanos demostremos al mundo que somos capaces de apoyar al mejor presidente en la historia moderna”, dijo ante la plaza pública.

“Me dijo hay que tener cuidado no vaya a ser que te corran los del INE y le dije, ‘mire no me pueden correr, pero supongamos que en uno de sus excesos me corran, pues me voy a parar con Durazo en la esquina de la calle Pino Suarez y Niños Héroes, a decir es un honor que me corran por apoyar a Obrador’”, señaló.

***

La segunda llamada llegó el pasado jueves. AMLO, provocó una ovación para su paisano. “¿Verdad que tenemos un buen secretario de Gobernación?”, preguntó a los legisladores de Morena, PT y Verde, reunidos en Palacio Nacional. La respuesta fue un sí rotundo, gritos y aplausos de pie. “Presidente, presidente”, le gritaron varios diputados. “Me ayuda mucho”, dijo López Obrador sobre el titular de Segob.

Al otro día, en la mañanera, el presidente aseguró que lo mismo hubiera dicho de Claudia Sheinbaum o Marcelo Ebrard. Lo puso en la canasta de los sucesores.

El secretario está en el juego, y parece tener el visto bueno del presidente. Adán Augusto López se mueve. Segunda llamada. Segunda.

POR MANUEL LÓPEZ SAN MARTÍN

PAL