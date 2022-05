Tamaulipas, la descomposición

No se tenía registro de un proceso comicial como el que se desarrolla en Tamaulipas, donde el clima electoral ha dejado las diferencias naturales de percepción y criterio para adentrarse en zonas inéditas que están poniendo a prueba el Estado de derecho.

El gobernante Francisco García Cabeza de Vaca y su candidato César “El Truco” Verástegui llevan como acompañamiento al PAN, PRI y PRD en este experimento donde las nociones de consulta a la base, la competitividad electoral y la idoneidad de perfiles han sucumbido para satisfacer un único interés, el del polémico gobernador de Tamaulipas y sus socios. Los actores políticos saben tanto por las encuestas públicas como por las internas que esta decisión de elegir candidato y los resultados de este gobierno son inversamente proporcionales a sus posibilidades de triunfo electoral el próximo 5 de junio. Es por lo anterior, se han sacrificado las formas y los sofismas discursivos para mostrar el rostro autoritario del gobernante tamaulipeco, que lo mismo utiliza la “independiente” fiscalía general del Estado y las fuerzas de seguridad para intimidar a quien se deje. Muestra de este estado de ánimo en el que se encuentra quien decide por encima de los partidos de la alianza PAN, PRI, PRD son diversas acciones que en estos días se han puesto en marcha. Veamos a vías de ejemplo algunas de ellas por la desesperación de García Cabeza de Vaca: a) El 10 de mayo pasado el gobernador en conferencia pública confronta al candidato de MORENA, Américo Villarreal por afirmar éste lo que es público y notorio, fue desaforado por la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión. No es una opinión. Es un hecho; b) El mismo día “The Dallas Chronicle” informó un supuesto nexo multimillonario entre el fallecido empresario Sergio Carmona y el candidato de MORENA, Américo Villarreal. No bien había empezado a tener difusión esa especie cuando el medio digital etcétera dedicado precisamente al análisis de medios y política exhibió que se trataba de un medio inexistente, y que tenía menos de 24 horas de haberse creado. Hasta ahí esa fakenew (https://acortar.link/ipQu8A); c) El 13 de mayo quien fue secretaria del estigmatizado Carmona, acompañada de su novio fueron secuestrados (que no detenidos observando el debido proceso) por elementos de la Fiscalía tamaulipeca como dio a conocer el grupo de diarios de la OEM (https://acortar.link/ipQu8A) y muchos otros más y d) En distintos servicios de mensajería se utilizó indebidamente el logo de Proceso, según el cual se había girado una orden de detención contra Américo Villarreal, evidentemente fue una nota falsa. El seguimiento de este singular proceso es obligado y le daré puntual seguimiento y brindaré puntualizaciones con datos en mis espacios no sólo por ser de interés público, sino por lo escandaloso del tema en el país.

POR ERNESTO VILLANUEVA

