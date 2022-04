La batalla jurídica por tiempo completo y alimentos en las escuelas

Desde hace seis semanas, en Mexicanos Primero emprendimos una lucha en contra de la eliminación de las horas adicionales de aprendizaje y servicios de alimentación en las escuelas, conocidas anteriormente como Escuelas de Tiempo Completo. Esta lucha ha constado de tres etapas: la denuncia, la propuesta y la judicialización. La denuncia comenzó con la revelación de las intenciones de la Secretaría de Educación Pública (SEP) de eliminar las horas extra y alimentos, tras la publicación del anteproyecto de Reglas de Operación del Programa denominado La Escuela Es Nuestra (LEEN) para este año 2022.

Posteriormente, la propuesta se concretó con la entrega de un documento con modificaciones a las Reglas de Operación de LEEN de manera oficial en las oficinas de la SEP.

Por último, siguió la judicialización, la cual inició con la presentación de una demanda de amparo, a través de nuestro brazo jurídico, Aprender Primero, reclamando una violación al principio de progresividad del derecho a la educación y a la alimentación de millones de niñas, niños y adolescentes (NNA).

Aún cuando la SEP recientemente anunció su intención de mantener esos dos componentes como parte de LEEN, a la fecha se ha quedado en eso, en palabrería e intenciones. Como consecuencia de la demanda de amparo presentada, el jueves 31 de marzo dimos a conocer la obtención de una suspensión provisional que frena la aplicación de las Reglas de Operación de LEEN para 2022. La jueza Séptima de Distrito en Materia Administrativa de la Ciudad de México tomó la decisión, considerando la violación a los derechos de NNA que implican, toda vez que LEEN no contempla horas extra y alimentos, a pesar de haber recibido un aumento presupuestal y sí haberlo hecho en 2021.

¿Qué significa que no se apliquen las Reglas de Operación de La Escuela Es Nuestra para 2022? En primer lugar, que las jornadas escolares ampliadas y alimentación no desaparecen por el momento. En segundo, que todos sus efectos y consecuencias cesen, hasta que la jueza no resuelva sobre su constitucionalidad y emita una sentencia de amparo.

¿Qué sigue en la batalla jurídica en contra de la desaparición de las jornadas escolares ampliadas y los servicios de alimentación? Esta semana se definirá si la suspensión se vuelve definitiva, o sea, que dure la totalidad del juicio y hasta que no haya una sentencia de amparo. En la determinación de la suspensión definitiva, la jueza también tendrá la oportunidad de definir, de manera más específica su alcance; por ejemplo, si la Secretaría de Educación Pública debe modificarlas desde ahora o aplicar de manera temporal los lineamientos de LEEN para 2021, los cuales sí contienen horas extra y alimentos.

En todo caso, mientras la dependencia federal no revierta su decisión y modifique las Reglas de Operación de La Escuela Es Nuestra para 2022, nosotros seguiremos en pie de lucha defendiendo los derechos a aprender y a la alimentación de millones de niñas, niños y adolescentes de nuestro país, agotando todas las vías procesales para lograrlo.

FERNANDO ALCÁZAR IBARRA

Responsable del Área de Estudios Jurídicos de Mexicanos Primero

MAAZ