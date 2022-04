Segunda llamada, John Kerry

Con exceso de confianza, el presidente contestó a Ken Salazar el embajador de EEUU en México, que se cancelarán los contratos y que no se indemnizará a los afectados con la reforma energética. Su desdén al Estado de Derecho no es sorpresa, ya conocemos su retórica, No somos colonia, etc. Sin embargo, sí llama la atención lo ingenuo de su expectativa; Que la administración Biden, y los intereses económicos estadounidenses, se quedarán pasmados; como nos hemos quedado todos los mexicanos, al ver con la boca abierta lo que hace y deshace a su antojo.

No tardó mucho Biden en poner orden a la situación, el ex Secretario de Estado y hoy Enviado Especial de la Casa Blanca sobre Temas Climáticos, John Kerry, acompañado de empresarios estadounidenses, se reunió con el Presidente, la razón: Una segunda llamada de atención a México sobre las objeciones de Estados Unidos sobre los temas de cumplimiento al T-MEC en el rubro de energía desde luego en razón de la reforma eléctrica impulsada por AMLO.

EU sostiene con bases y fundamentos jurídicos, que la reforma afecta los intereses de empresas estadounidenses al violar el T-MEC, y desde luego hace a un lado las energías limpias y renovables. Esta reforma, nos regresa a los años 70 y 80, incentiva y fomenta el uso de combustibles fósiles altamente contaminantes como el combustóleo. El gobierno de EU ya considera ejercitar acciones legales en contra de las violaciones al T-MEC por el gobierno mexicano derivado de la implementación de su política energética. La contra reforma energética tendrá consecuencias jurídicas y económicas de la mas grande importancia. Sin embargo, EU ni siquiera tendría que esperarse a las sentencias de los juicios y arbitrajes; Simplemente gravando las remesas que envían nuestros connacionales al país, o bien con retrasar dos o tres días el envío de las mismas “justificando” con verificar el origen de los recursos que se envían. Podrían de igual forma, imponer aranceles a productos mexicanos. El daño económico sería abrumador.

Sería importante preguntarnos ¿Por qué insistir en no cumplir un tratado celebrado por su gobierno? No por Peña, no por Calderón ni por algún otro antecesor “neoliberal”. Su gobierno negoció y firmó el T-MEC. En él se crearon derechos y obligaciones para las partes. Las obligaciones contraídas, al ser incumplidas, tendrán sanciones. Los discursos nacionaloides y patrioteros, no servirán de defensa legal frente a los jueces internacionales. Y ¿Por qué todo esto? ¿Por qué ahora? Pues porque el presidente es imprudente al hablar. Si bien es cierto, su conferencia matutina le da espacio político, le permite dictar la agenda nacional discursiva, también lo es que al igual que Vicente Fox, le perjudica enormemente al tratar temas que no deberían de ser tratados de esa forma, sino en reuniones técnicas. Ojalá el presidente entendiera que los mexicanos queremos que le vaya bien, sabemos perfectamente que cuando le va bien al presidente le va bien a México. Ojalá pudiéramos hacerle entender, que existen otras formas de hacer que su partido gane la elección en 2024, y una de ellas es; corrigiendo el rumbo, dando paz y tranquilidad a los mercados, cuidando la relación con nuestros socios comerciales y guardando la compostura. Ojalá el presidente entienda que le guste o no, tiene la investidura presidencial. Ya votaron por él muchos millones de mexicanos. Su insistencia a que vuelvan a votar por él y debilitar al INE son alternativas mediocres y perversas que no nos ayudarán como país en lo absoluto.

POR JOSÉ LAFONTAINE HAMUI

ABOGADO

@JOSE_LAFONTAINE

