Para quién fue el mensaje de que Adán Augusto no es precandidato

¿Para quién fue el mensaje de Andrés Manuel López Obrador al declarar con todas sus letras —y sin habérselo preguntado— que Adán Augusto López Hernández no es precandidato a la presidencia?

¿Para el propio secretario de Gobernación?, ¿para Claudia Sheinbaum y seguidores?, ¿para Marcelo Ebrard, Ricardo Monreal o alguien más?, ¿para todos ellos?, ¿o simplemente para los “adversarios”, como dijo el Presidente?

“Él, para que se tranquilicen, se serenen los adversarios, está ayudándome en la transformación, no es precandidato a la Presidencia…”, fue la frase textual de AMLO en la mañanera. Sin embargo, en los corrillos políticos, las interpretaciones fueron más allá.

Lo que más escuchamos: Que se trató de un mensaje para calmar los nervios de la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, ante las versiones que se han levantado a últimas fechas de que Sheinbaum habría caído del ánimo de López Obrador y, en cambio, quien está ganando puntos rumbo al 2024 es Adán Augusto López Hernández.

Otros comentarios apuntaron a un “jalón de orejas” al exgobernador tabasqueño, “para que no se la crea”, dado que como titular de Segob, Adán Augusto ha ganado buena aceptación entre propios y extraños, entre morenos y adversarios.

Incluso, dentro del propio partido guinda se habla ya de la poderosa tríada que conforman López Hernández desde Bucareli y con toda la confianza de Andrés Manuel; Alfonso Durazo (gobernador de Sonora y alguien que rara vez falla en sus acercamientos hacia los presidenciables) y Mario Delgado, dirigente nacional de Morena, con vistas a la sucesión.

Opiniones hubo también en el sentido de considerar la posibilidad de que el recado de AMLO fuera realmente dirigido a la oposición para evitar que le alcen demandas a su secretario de Gobernación por violar la ley electoral —promover la Revocación de Mandato y utilizar un avión de la Guardia Nacional para asistir a eventos de Morena— y tratar de mantenerlo como interlocutor confiable ante las reformas por venir.

El propio mandatario explicó que Adán Augusto “no está haciendo campaña”. —Yo necesitaba un secretario de Gobernación que me ayudara al cumplimiento de la agenda, que tiene que ver con el interés público, con la defensa del pueblo, con la paz, con la tranquilidad; que no tuviese su agenda, sino que me ayudara a cumplir la agenda que tiene que ver con la transformación de México y a eso está dedicado—, explicó.

Pues a lo mejor hay un poco de todo esto. Por lo pronto, lo que sí sabemos es que Adán Augusto acudió ayer mismo a Palacio Nacional alrededor de las 14:30 horas, que se reunió con AMLO y al salir sólo dijo “traigo prisa”.

•••

GEMAS: La Corte eliminó el candado de 10 años para que exservidores públicos trabajen en empresas privadas.

POR MARTHA ANAYA

MARTHAMERCEDESA@GMAIL.COM

@MARTHAANAYA

PAL