Se irán con la cola entre las patas

¿En verdad les hace gracia la forma como transgreden la ley, las reglas que ellos mismos exigieron y aprobaron cuando eran oposición?

¡Es una vergüenza, lo que están haciendo con la (llamada) Revocación de Mandato!, porque ahora –desde su mismísimo debut y con aval de la Suprema y la impresentable pregunta que aprobaron- ni eso es.

Funcionarios y legisladores del gobierno lopezobradorista --incluido el propio presidente Andrés Manuel López Obrador- han pisoteado la Constitución una y otra vez para echar andar su maquinaria rumbo al 10 de abril y elecciones subsecuentes.

Si les llama la atención el Instituto Nacional Electoral (INE), se burlan y desafían. Si los sancionan, desde el Congreso mismo le dan vuelta --dizque interpretando el sentido de la palabra “propaganda”- con un “decretazo”. Si el Tribunal Electoral les echa abajo el “decretazo”, pues entonces saca el pecho envalentonado el secretario de Gobernación al grito de “¡que me corran!” en pleno mitin propagandístico.

Claro que sabe que no lo pueden correr, pero que bien se escuchan esas palabras en el juego de la gran “epopeya” que se han inventado. ¡Música para los oídos cuatroteístas!

Allá, desde Coahuila y Sonora, Adán Augusto López confesó abiertamente una de sus tantas simulaciones y triquiñuelas que están haciendo: Que el gobernador sonorense Alfonso Durazo lo había invitado para hablar de la Reforma Eléctrica; pero que no era así, que iba a “apoyar el movimiento” para que el 10 de abril “demostremos al mundo que somos capaces de apoyar al mejor presidente de la historia moderna de México”.

Tal cual –según contó - se lo dijo a AMLO, y el presidente le advirtió que tuviera cuidado, no fuera a ser que los del INE lo corrieran. A lo que él repuso:

-Mire no me pueden correr, pero supongamos que en uno de sus excesos me corran, pues me voy a parar con Durazo en la esquina de la calle Pino Suarez y Niños Héroes, a decir: Es un honor que me corran por apoyar a Obrador.

Para el titular de la Segob, los del INE no tardan en irse. Con la Reforma Electoral por venir, “se van a ir todos esos que llaman autoridades electorales.

Adán Augusto –acompañado por su paisano, el gobernador de Tabasco, Carlos Manuel Merino; y por el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado- siguió retozando contra los consejeros del INE y retomando palabras de Durazo sentenció:

“Esos ya se van…; los vamos a ver pasar ahí, por enfrente, con la cola entre las patas”.

Tal vez… Pero no deberían de echar en saco roto es que lo mismo podría ocurrirles a algunos de ellos cuando el péndulo retorne.

-0-

GEMAS: Arrancaron ayer campañas por gubernaturas en Aguascalientes, Durango, Hidalgo, Oaxaca, Quintana Roo y Tamaulipas.

POR MARTHA ANAYA

MARTHAMERCEDESA@GMAIL.COM

@MARTHAANAYA

PAL