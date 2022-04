La estrella que brilla en Texas

Otro fin de semana con espectacular boxeo, bajo la promoción de TGB, Tom Brown y Premier Boxing Champions, en una cartelera llena de emociones en el estadio de los Cowboys, transmitida por Showtime PPV y ESPN Knockout para México y Latinoamérica.

Errol Spence brilló como la gran estrella que caracteriza a Texas, dando una demostración de poder ante un aguerrido Yordenis Ugás, quien vendió cara su derrota ante el rey de los pesos wélter.

Ugás lastimó a Spence en el sexto round, pero éste regresó con un ataque al cuerpo para meter tremendos uppers y ganchos que desfiguraron el rostro del cubano hasta que los doctores decidieron parar el combate. Spence es campeón unificado de WBC-IBF-WBA, y ahora queda puesta sobre la mesa la esperada pelea ante Terence Crawford, dueño del cinturón WBO.

Había muchas estrellas: Hasim Rahman, Riddick Bowe, Buster Douglas, Oliver McCall, Michael Moorer, Zab Judah, Ray Mercer, Abner Mares, James Toney y otros grandes campeones del pasado, así como los monarcas de la actualidad, David Benavidez, Jermall y Jermell Charlo, acompañados por legendarios jugadores de los Cowboys, Ed Jones y Michael Irvin.

El ambiente fue inmejorable y el boxeo brilló una vez más con emotivas peleas.

En la semifinal, el mexicano Pitbull Cruz arrolló al excampeón mundial, Yuriorkis Gamboa; también nació una gran sensación del ring con José Valenzuela, quien noqueó en un round al exmonarca Francisco Vargas.

Tuve la oportunidad de pasar momentos muy agradables con muchísimas personas de este deporte. Estuvieron presentes Richard Schaeffer, Shelly Finkel, Luis de Cubas, Tony González, Sam Watson, Jimmy Lennon, Al Bernstein y muchos más.

Hace un par de semanas publiqué mi nota del viaje a Dubái, Albania y Turquía. Mencioné algunas de las reuniones y personas que conocí. En cada viaje me toca convivir con muchas personas y es muy común que tenga pláticas en torno al boxeo.

Lamentablemente se dio a conocer que uno de los individuos que conocí, Daniel Kinahan, fue puesto en una lista de sanciones de Estados Unidos, ligado al narcotráfico. Esto ha generado especulación y ataques a mí y al WBC; es por ello que siento necesario dejar en claro que en ningún momento hemos tenido relaciones con él.

El CMB trata únicamente con los promotores de boxeo, quienes sostienen los contactos comerciales en la certificación de peleas por nuestros títulos.

El WBC ha tenido por muchos años una gran cantidad de campañas enfocadas a la prevención y concientización de los peligros del uso de drogas. Contamos con un programa de pláticas impartidas por el exagente de la DEA, Rocky Herron. Hemos rescatado a muchos boxeadores y miembros de la comunidad de los demonios de las adicciones y apoyamos las clínicas de rehabilitación, como las de Julio Cesar Chávez.

Cometí un inocente error, pero fue por absoluto desconocimiento de esta situación. Confirmo que el CMB y todos sus miembros rechazamos cualquier acción que vaya en detrimento del ser humano.

Salgo esta noche a Londres para estar presente en una de las peleas más importantes de la historia de Reino Unido. Nuestro campeón de peso completo, Tyson Fury, defenderá su título ante el retador oficial y monarca interino, Dillian Whyte. Ambos británicos se medirán en el estadio de Wembley, con entradas agotadas. El WBC elaboró un cinturón especial para esta ocasión, The Union Belt, una obra de arte; es blanco con la bandera de Inglaterra y con los motivos que caracterizan al Imperio Británico.

Existe una gran rivalidad entre ambos, y se verán las caras por primera vez este próximo miércoles en la conferencia de prensa final. El mundo entero se encuentra esperando esta pelea del 23 de abril.

Voy a este viaje con sentimientos encontrados. Mientras me llena de emoción representar a mi WBC en esa gran pelea; por otro lado, faltaré a la boda de mi sobrino Alex, el primero de los nietos de Don José.

Sabías que…

El última gran combate entre dos británicos se realizó en Wembley, cuando Lennox Lewis se enfrentó a uno de los más populares atletas de Inglaterra, Frank Bruno. Terminó por nocaut técnico en siete episodios, ante un lleno de más de 90 mil espectadores.

Anécdota de hoy

Mi papá sufría mucho con los problemas de adicciones de quien era como su hijo, Julio César Chávez. Le suplicó en muchas ocasiones buscar ayuda. Un día tomó un avión, junto con mi hermano Fernando; llegaron a Tijuana, pues Julio había accedido entrar a una clínica. Dos días pasaron y no aparecía. Finalmente, llegó al hotel, tomado y enfiestado.

Fue ese día que las palabras de amor de mi papá lo hicieron recapacitar y aceptar dar el paso tan necesario. Julio me contó esto en la reciente comida que tuvimos: “Pienso mucho en tu papá, lo tengo en mi buró y le rezo todas las noches… yo fui bien canijo, lo dejaba esperándome, pero ese día me dijo cosas que me llegaron al corazón… me dijo que, si yo no entendía mi grandeza, cómo millones de mexicanos veían en mí a un ídolo, a una figura a seguir y que estaba destruyendo mi vida cayendo a lo más bajo”. Julio César está por cumplir 13 años sobrio y limpio, y dedica su vida a salvar personas, sin importar quiénes son, en sus clínicas de rehabilitación. La gran mayoría no paga, pues no tienen recursos.

