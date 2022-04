En Morena, Vilchis se consolida y Cerqueda se hunde

Firme en su aspiración de ser ungido candidato a la gubernatura por Morena en el 2023, se mantiene el edil de Ecatepec de Morelos, Fernando Vilchis Contreras, quien aportó más de 232 mil votos durante la jornada de Revocación de Mandato.

Cabe hacer notar, que tal cantidad de votos supera y por mucho a los registrados en estados como Querétaro, Campeche, Nayarit, Zacatecas, Durango, Aguascalientes, Colima y Baja California Sur.

En el Estado de México, Ecatepec fue el municipio que registro la mayor cantidad de votos durante la jornada del pasado domingo, muy por encima de Nezahualcóyotl, Toluca, Naucalpan y Tlalnepantla, lo que deja claro que el municipio gobernado por Vilchis Contreras es uno de los que mayor respaldo han brindado al movimiento de la Cuarta Transformación que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador y eso podría inclinar la balanza a su favor a la hora de elegir al candidato a la gubernatura en el 2023. AL TIEMPO

ENTRE OTRAS COSAS: La multicitada frase, ¡Mi gente! que tanto utilizó el alcalde de Nezahualcóyotl para convencer al electorado en el 2021 y ganar la presidencia municipal, no le funcionó durante la jornada de Revocación de Mandato o al menos eso parece por el paupérrimo número de votos que aportó a la causa del Presidente de la República.

Adolfo Cerqueda Rebollo, queda claro que no cumple, por eso no resulta extraño que no le cumpliera con votos al partido político que lo cobijó y lo sacó del anonimato. Es más, le bastaron tan sólo 100 días de gobierno para acabar con la luna de miel que tenía con el electorado que lo llevo a la alcaldía, el mismo que el domingo en las urnas le dio la espalda por el gobierno de ocurrencias que encabeza. AÚN HAY MÁS

EL DATO: El gobierno de Naucalpan anunció que denunciará penal y administrativamente a Leopoldo Corona Aguilar, quien fungió como tesorero municipal durante el trienio 2019-2021, por firmar un pagaré por 130 millones de pesos con una empresa crediticia sin tener la aprobación del cabildo, título de crédito que no fue solventado, por lo que fueron embargados recursos federales canalizados al ayuntamiento.

La presidenta municipal, Angélica Moya Marín, señaló que el incumplimiento de las obligaciones que dieron origen al pagaré generó el embargo de recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 2022 (FISMDF), que se destina a los municipios para aplicarlos en obra pública en zonas de pobreza extrema y alto nivel de rezago social.

LA DE HOY: El municipio de Ecatepec registró en los últimos ocho días la menor cifra en el número de contagios de Covid-19 que se ha reportado durante la pandemia con tan sólo 22 casos.

Los datos dados a conocer por funcionarios locales confirman una marcada tendencia a la baja en el número de contagios desde que el pasado 14 de enero entró en vigor el uso obligatorio de cubrebocas en espacios públicos del municipio.

Las autoridades municipales han informado que mantendrán vigente el uso obligatorio del cubrebocas y los operativos para evitar la concentración de personas durante la Semana Santa y así un nuevo repunte de contagios. HASTA LA PRÓXIMA.

POR PABLO CRUZ ALFARO

POLIGRILLA.ELHERALDODEMEXICO@GMAIL.COM

@POLIGRILLA1

PAL