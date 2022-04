Planeación y accesibilidad, el reto para la CDMX

He intentado llamar la atención tanto del Congreso de la Ciudad como de otras autoridades locales para destacar la importancia de cumplir con criterios de accesibilidad no solo en el espacio público sino al interior de edificaciones públicas o privadas, pues no solo ayudan a las personas con discapacidad y con movilidad limitada, sino que representan el nivel de desarrollo, conciencia y responsabilidad social en el que vivimos.

Una de las lamentables omisiones que nos hemos encontrado es la falta de publicación del Reglamento de la Ley de Accesibilidad, y es que sin este documento administrativo, no es posible contar con elementos técnicos que se deben seguir para vigilar y actualizar Estudios de accesibilidad o los Certificados de Accesibilidad que no solamente es de infraestructura sino de sistemas de información.

Estas omisiones y carencias en materia de accesibilidad universal no hay permitido que la ciudad tenga una referencia para saber donde estamos parados y que nos hace falta como sociedad, gobierno e individuos aportar para la construcción y el desarrollo de nuestra ciudad a largo plazo.

Indiscutiblemente es una labor complicada que hoy está en manos del Instituto de Planeación para contar con un documento que incorpore las necesidades y peticiones de todo los sectores priorizando por la Accesibilidad Universal y el diseño de calles.

Se ha convertido en una necesidad inmediata atender la situación de las personas con movilidad limitada, pues en la realidad observamos aun muchas carencias de infraestructura urbana, pues en la ejecución, las autoridades no han realizado los ajustes necesarios para visibilizar a este sector de la población.

Por el acelerado movimiento urbano en nuestra ciudad, no es posible poner una pausa para replantear la forma de hacer comunidad; sin embargo no podemos decirnos una ciudad a la vanguardia si no hemos logrado la accesibilidad universal; por eso estamos en el momento apropiado de colaborar estrechamente con las autoridades, principalmente el instituto de Planeación en la elaboración de instrumentos que dirán como se construye la ciudad.

Es obligación de este Instituto permitir y fomentar la participación ciudadana y de todos los sectores en todas las etapas de la Planeación; y debemos aprovechar como sociedad los derechos que la nueva Constitución de la Ciudad nos ha garantizado para incidir en las decisiones de la autoridad.

Este trabajo debe ser una serie constante de actividades en la que todos abonemos para una mejor ciudad; pues por poner un ejemplo, desde el ámbito legislativo he propuesto recientemente la modernización y actualización de leyes en materia de accesibilidad, considerando conceptos internacionales y garantizar la progresividad de derechos.

Cuidar que estos elementos de accesibilidad estén presentes en diversos ámbitos de nuestra vida tanto en espacios públicos como privados, también requiere compromiso de la sociedad, y empatía con las personas que tienen movilidad limitada; pues los cambios en los espacios no sólo se limitan a rampas y accesos seguros, sino que va de la mano de visibilizar todas las necesidades de las personas con discapacidad, permitiendo su independencia para hacer sus actividades cotidianas.

Solicitar de las autoridades atención necesaria para el derecho a una ciudad habitable, está garantizado en nuestras leyes, y los servidores públicos a su vez, tienen la obligación de aplicar los medios necesarios para que la ciudadanía pueda ejercer este derecho. Por eso estamos en el punto de la historia para participar activamente en lograr una ciudad incluyente.

Las ciudades sostenibles deben ser incluyentes y accesibles, luchemos por volverlo una realidad.

POR GABY SALIDO

DIPUTADA LOCAL EN LA CIUDAD DE MÉXICO

PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE USO Y APROVECHAMIENTO PÚBLICO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO Diputada local en la CDMX

TWITTER: @gabysalido

https://gabysalido.mx/

