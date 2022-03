La agenda del error

Como si se tratara de una carrera de velocidad, algunos liderazgos de Morena en el Estado de México (el más poblado y con mayores recursos del país) han emprendido una agenda para intentar anticipar la definición de la candidatura al Ejecutivo de la entidad, no se puede pensar que tratar de presionar o anticiparse así sea por falta de experiencia, pues en realidad no son ningunos jóvenes novatos.

¿Y esto por qué es un asunto de todes? Porque, aunque se trate de un tema de principal interés para un partido político, integrantes de esa corriente, grupo o colectividad deben explicaciones a militantes, votantes y ciudadanía en general. Apenas arrancaba el sexenio, y quienes hoy dicen defender a capa y espada al Presidente, manifestaron su absoluto rechazo a la construcción del aeropuerto en Santa Lucía y un senador incluso negó y se burló de la existencia de un lago en Texcoco.

A la embriaguez de soberbia de aquel octubre de 2018 donde se actuaba en contra de AMLO le sobreviene una resaca en forma de construcción de parque ecológico de 12 mil 500 hectáreas con una inversión de más de dos mil millones de pesos para este año 2022. Nada mal para no existir.

Integrantes distinguidos del mismo grupo político fueron señalados en la anterior legislatura de no defender a la ciudadanía ante el alza en la tarifa al transporte público, argumentando no ser de sus facultades, sin embargo, una Legislatura después, ya sin mayoría en el Congreso y ante una nueva posibilidad de incremento han asegurado que no lo permitirían en ninguna circunstancia. Entonces es o no de su competencia.

De la aprobación de deuda y presupuesto para que le cuento amable lector. Usted conoce esa historia. Por ello la reciente discusión en torno a la titularidad en la Fiscalía del Edomex es francamente una pantomima, no hay tal discusión y aunque los seguidores del detractor del aeropuerto se hagan les interesantes no tienen posibilidad de negociación alguna, por ello adelantaron la noticia, para generar la precepción de estar detrás de la separación del anterior fiscal. Es más, la ley es muy clara al respecto, si no hay acuerdo legislativo lo que procede es la designación del gobernador de la nueva o nuevo titular. El gobernador sólo esta negociando con el gobierno federal, con nadie más.

Ante una ruta de acción tan errática que el senador ha impuesto a sus huestes, lo mejor sería que hasta ese sector detractor de AMLO ayudara en la difusión de la revocación de mandato (a favor de AMLO, se esperaría). Ya no para alcanzar la tan ansiada candidatura del 23, donde quizá ya hasta haya otras decisiones tomadas, sino para limpiar los señalamientos que pesan sobre el desempeño en sus encargos. El movimiento que encabeza AMLO y que tiene un enorme arraigo en el Edomex necesitará de todes, incluso hasta de quienes llevan tres años en el error de ser sus detractores.

POR DANIEL SERRANO

LIDERAZGO POLÍTICO DE IZQUIERDA EN EL EDOMEX

