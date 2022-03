Cherchez la femme

El feminismo es el movimiento social con mayor legitimidad en el país. Gran parte de la transformación civilizatoria del siglo XXI la harán las mujeres. En México, el cambio social, de actitudes, de tolerancia y reconocimiento de la otredad es encaminado por las mujeres. Andrés Manuel López Obrador lo sabe y desde el inicio de su administración ha tratado de congraciarse con ellas.

De entrada, el presidente tuvo la intención de formar un gabinete femenino, aunque hace poco nos confesó que a la Secretaría de Gobernación le había quitado atribuciones y músculo para que Sánchez Cordero pudiera ocupar la cartera del ministerio del interior. A pesar de sus buenas intenciones, el desdén con el que ha tratado a las mujeres y en especial a las mujeres activistas clasemedieras ha generado un punto de inflexión en cómo nuestras compañeras perciben la gestión del presidente.

De acuerdo con la encuesta realizada en febrero por el profesor Alejandro Moreno, las mujeres de 18 a 29 años expresaron un nivel de aprobación al Presidente de 43 por ciento y una desaprobación de 52 por ciento. Se trata del grupo etario más crítico de la gestión del presidente y las políticas públicas que ha puesto en marcha. En junio habrá elecciones en seis estados y serán plebiscitarias sobre la gestión de los tres primeros años del obradorismo.

La más reciente publicación de Buendía & Márquez indica que más de la mitad de la población (51%) considera que el país va por mal o muy mal camino. Solo el 24% se identifica con Morena en contraste con el 48% que se considera independiente. A tres meses de las elecciones estatales, las políticas que el presidente ha puesto en marcha se han probado terriblemente impopulares. Otras encuestas, como la de GEA-ISA, muestran que más del 70% de los encuestados desaprueba la extinción del Seguro Popular y más del 60% condena la eliminación de las estancias infantiles y escuelas de tiempo completo, dos programas que fomentaban la incorporación de las mujeres al mercado laboral.

La aprobación presidencial está en un continuo declive (de 81% en febrero de 2019 a 53% en febrero de 2022), según el portal Oraculus. Morena llega a las elecciones con una crisis de seguridad inédita, millones de pobres convertidos en menesterosos que viven al día y con una tragedia sanitaria que ha provocado la muerte de casi un millón de mexicanos. Para remontar esta situación, el presidente necesitará del voto de las mujeres.

Ad nauseam repetiremos que los candidatos que quieran obtener victorias electorales tendrán que adoptar la bandera de seguridad (reto complicado ya que en muchos estados las contiendas en la arena electoral se darán entre grupos criminales antagónicos) y que promueva la idea de emparejar el campo de juego y el respeto irrestricto al estado de derecho. Pero aún más importante: las contiendas electorales por los próximos tres años serán entre mujeres y para mujeres.

Los candidatos o candidatas que no centren sus campañas en las mujeres y dirijan su oferta programática de política social para ellas (restauración del seguro popular, estancias infantiles y escuelas de tiempo completo, por mencionar algunas) no tendrán la más mínima oportunidad de alcanzar el éxito y serán condenados a la desventura. Al igual que un servidor que escuchará en su interior al irremplazable cantautor guatemalteco por el resto de día: Mujeres, lo que nos pidan podemos, si no podemos, no existe, y si no existe lo inventamos, por ustedes, Mujeres…

POR ALEJANDRO ECHEGARAY

POLITÓLOGO

@AECHEGARAY1

MAAZ