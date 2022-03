¿Utilizar a los niños para presionar?

Desde el 14 de marzo, los estudiantes de la primaria Cristóbal Colón toman clases en la esquina de la calle Corregidora y avenida Anillo de Circunvalación, colonia centro, Cuauhtémoc.



La situación es que sus instalaciones están dañadas desde los temblores de 2017 y el dictamen de riesgo valoró que la estructura es inhabitable. La Secretaría de Educación Pública (SEP), desde su Coordinación Sectorial de Primarias, ha tratado de dar a los padres, opciones para cambiar a sus hijos de escuela, pero hasta el momento ninguna los ha satisfecho.



Entonces la decisión que tomaron tanto maestros, como los mismos papás es sentarlos a media avenida para presionar a las autoridades federales a que les den una pronta solución. Repito, ya se les han dado opciones, pero no las han aceptado.



Muchos se preguntarán ¿por qué no regresan a las clases en línea?, la respuesta que han dado es porque son niños de familias de escasos recursos y no cuentan con los dispositivos ni el internet para ese fin. ¿Entonces cómo le hicieron en 2020 y 2021?



Surgen preguntas que las dejo a consideración de quien lee esto:



¿Qué tanto se vale utilizar a los niños como objetos de presión para lograr que las autoridades hagan lo que se reclama?



¿Hasta dónde han llegado nuestras instituciones para que la sociedad prefiera usar a los niños y su educación para presionarlos?



¿A dónde están yendo al baño?



¿No era mejor colocar a los pequeños sobre la banqueta, es más por qué involucrarlos en este problemática?



Sea como sea, la situación y los motivos que orillaron a tomar estas decisiones, como siempre, los afectados son los niños, quienes a final de cuentas no tienen ninguna opción, ni voz ni voto.



¿Cómo y cuándo resolverá la SEP esta situación? Tiene que ser lo antes posible, de hecho, me dicen que los responsables de primarias en la CDMX están desesperados por dar respuesta, además de tensos, pues desde la Secretaría ya les preguntan si pueden o no con esta situación.



Aquí se está poniendo en riesgo, principalmente, la salud de los pequeños, pues, pese a las lonas, el sol de esta temporada es de los más intensos y los distractores a su alrededor los afectan; agreguemos las lluvias que también llegan por las tardes repentinamente. ¿Qué pasa si se les pierde uno?... Toco madera.



Buzón Escolar. Resulta que el buzón de quejas de la SEP sí funciona y, de hecho, se reciben todo tipo de quejas en cuanto a lo que sucede en las escuelas públicas de la Ciudad de México, así como de los docentes y personal administrativo.



En esta liga se puede colocar la queja, misma que será seguida por los responsables para darle solución lo antes posible.

https://www2.aefcm.gob.mx/buzon_escolar/correo_buzon.jsp



