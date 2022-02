Otra vez Marcelo

Mientras que varios parecen estar ya en 2024, más atentos a la adelantada sucesión que a los problemas —si no es que crisis— por los que atraviesa el país, el canciller Marcelo Ebrard aparece de nuevo como bombero. No es la primera vez, y parece que no será la última. Ante la incapacidad de una parte clave del gabinete, en plena cuarta ola de la pandemia, sale con extintor en mano a controlar un incendio provocado por la ineficacia de otros.

Hace un mes que México no recibe una sola dosis de vacuna contra COVID-19 comprada por el gobierno. El último envío que, como parte de un contrato llegó, fue de 204 mil 750 dosis de Pfizer, el 31 de diciembre pasado. La explicación oficial es que ya se concluyeron los contratos con las farmacéuticas Sinovac, CanSino, AstraZeneca y Pfizer.

Pese a que el año pasado nuestro país recibió más de 200 millones de dosis, este año el número es cero.

La Secretaría de Relaciones Exteriores había sido eficaz en la compra de vacunas. Las consiguió, compró y trajo al país.

El asunto es que, hoy por hoy, ya es el sector Salud el encargado de adquirir (Salud, a través del Insabi, y la Secretaría de Hacienda) y, aun no hay nuevos contratos para este año.

Las preguntas se acumulan. No sabemos cuántas vacunas realmente hay disponibles, y de ellas, cuántas corresponden a cada farmacéutica. Esa información, que está en manos del sector Salud, no se ha transparentado. ¿Por qué?

Ante la lentitud de los encargados de adquirir más vacunas, de nuevo la Cancillería sale al quite. Luego de 38 días de escasez, hoy llegará un nuevo lote.

No lo trae Salud, sino el equipo de Ebrard, quien anunció la semana pasada la llegada para hoy de un millón 100 mil vacunas de la farmacéutica AstraZeneca, provenientes del Serum Institute de la India.

Algo huele raro. Hasta ahora, se han destinado 33 mil 424 millones de pesos para vacunas y se tienen contemplados 28 mil 734 millones de pesos más para este fin.

¿Cuándo se comprarán más? ¿Por qué la demora? ¿Por qué un mes sin vacunas? ¿Será Salud o, de nuevo, ante su incapacidad, la papa caliente caerá en la Secretaría de Relaciones Exteriores?

El problema de la escasez de vacunas no sólo pasa por la adquisición, sino por el correcto uso y aplicación de dosis. En el fondo, parece que la negativa a vacunar a menores de cinco a 14 años, la más reciente cruzada del subsecretario de Salud Hugo López-Gatell, no pasa por la decisión científica o técnica de no hacerlo (ya la Organización Mundial de la Salud ha recomendado que se inmunice a esa población), sino por el poco número de dosis de vacunas que se han recibido en las últimas semanas.

Quizá cambie la decisión pronto, porque, de nuevo, apareció Marcelo.

