A 20 años de la celebración de la Cumbre de APEC en México

El Foro de Cooperación Económica de Asia Pacífico (APEC) surge en 1989, como respuesta a la globalización de los mercados y la inserción de China en la escena global.

Los miembros fundadores de APEC son Brunéi, Filipinas, Indonesia, Malasia, Singapur y Tailandia, además de Estados Unidos y sus socios estratégicos en la región como son Australia, Canadá, Corea del Sur, Japón, y Nueva Zelandia. En 1991 se suman China, Hong Kong y Taiwán (este llamado Taipéi–chino en APEC). México fue admitido en 1993, Chile accedió en 1994, mientras que Perú, Rusia y Vietnam fueron admitidos en 1998.

A partir de ahí prevalece una moratoria para nuevas membresías, contando hoy con 21 miembros. Desde 1993, año con año se reúnen los líderes de APEC, salvo el de Taiwán por sus diferencias políticas con China.

APEC ha sido un gran entusiasta del libre comercio a nivel regional y global, impulsando iniciativas liberalizadoras en la región y en la OMC. APEC no trata temas políticos, no tiene una carta constitutiva y no es un tratado comercial, pero hacia su interior alberga acuerdos comerciales incluyendo el CPTPP, el TMEC y el RCEP.

Para EU, al menos hasta antes de Trump, APEC había servido como instrumento para influir en la apertura de mercados y ganar presencia en Asia, mientras que, para los países de Asia, APEC ha servido para atraer a EU como contrapeso a la influencia de China en la región.

APEC ha tenido como misión impulsar la apertura comercial de manera incluyente, brindando asistencia técnica y sirviendo de puente con el sector empresarial, la sociedad civil y el sector académico.

En la cumbre de Malasia, en 1998, el presidente Ernesto Zedillo dio un paso importante como miembro responsable de APEC, ofreciendo a México como sede en 2002, lo que caía fuera de su sexenio por estar ocupadas las fechas anteriores.

El sexenio de Vicente Fox buscó mayor protagonismo en temas internacionales, por lo que la cumbre de APEC fue muy bien recibida. Esto implicó organizar en el 2002 más de cien reuniones en temas de cooperación económica a nivel de Comités, Altos Funcionarios, Ministros y, al final del año, la Reunión de Líderes Económicos de APEC, que se llevó a cabo en el centro turístico de Los Cabos.

Desde entonces, México no ha vuelto a ser sede de APEC, mientras que otros países lo han sido dos o tres veces, por lo que estamos en grave falta. Esto debería corregirse, pero sería un milagro que sucediera en este sexenio. México debe contribuir a la estabilidad y la seguridad regional impulsando la integración como una manera de mitigar las diferencias políticas.

Se debe utilizar a APEC para abrir mercados y atraer cadenas de valor. Es forzoso que México vuelva a ser sede de APEC, lo que lo posicionaría como impulsor de una globalización incluyente y progresista.

Gerardo Traslosheros

UDLAP Jenkins Graduate School, PECC México y COMEXI.

MAAZ