Medio ambiente, pendientes

Un país donde se han asesinado a más de 60 activistas ambientales durante este sexenio no puede estar bien. Un país donde se liberan de manera irresponsable 84 mil toneladas de metano al ambiente en menos de ocho meses, no puede estar bien. Un país que reduce presupuesto a organismos encargados del cuidado al medio ambiente, no puede estar bien.

Un país en donde el jefe del Ejecutivo llama pseudo ambientalistas a las personas que defienden la selva maya, no puede estar bien. Así se lo hice saber a la secretaria de Medio Ambiente, María Luisa Albores, en su pasada comparecencia en el Senado. Y es que, efectivamente, la situación ambiental en nuestro país no está bien. Hace algunas semanas, en la COP27 se alertó que estamos perdiendo la batalla frente al cambio climático, sobre la urgencia de que todos los países apliquen acciones inmediatas y ambiciosas para cuidar el medio ambiente.

Nuestro país no es la excepción. México, a través del secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, se comprometió a aumentar la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero de 22% a 35% en los próximos ocho años. Sin duda, son buenas noticias los nuevos compromisos del gobierno mexicano. Sin embargo, es necesario advertir que es imposible alcanzarlos con las políticas actuales que aplica el gobierno en materia energética. En pocas palabras, se anunciaron grandes compromisos, pero no explicaron cómo lograrlos.

Por eso pregunté a la titular de la Semarnat ¿dónde podemos conocer las bitácoras, los índices de medición y calendarios, entre otros elementos para conocer los avances? Es necesario darle seguimiento. Otra preocupación en materia de medio ambiente es el venteo de metano, gas de efecto invernadero 30 veces más dañino que el dióxido de carbono, el cual permanece 12 años en la atmósfera.

Es importante que el gobierno de la 4T asuma su responsabilidad por la emisión de este gas en el yacimiento KU-Maloob-Zaap, en el Golfo de México. Primero, en diciembre de 2021 cuando se liberaron 40 mil toneladas y en agosto de este año cuando se ventearon alrededor de 44 mil toneladas. Ante esta omisión, presenté las denuncias correspondientes ante la Fiscalía General de la República, la Secretaría de la Función Pública; Profepa y la ASEA, pues hay autoridades responsables de este ecocidio.

En cuanto a la construcción del Tren Maya, mencioné a la secretaria que no se realizó la consulta previa, libre e informada que mandata la ley, por la sencilla razón de que al día de hoy no hay un proyecto ejecutivo. Cuestioné por qué la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente no hizo nada ante la tala de cientos de sujetos forestales si no había Manifestación de Impacto Ambiental y por la ley de manejo forestal no debió continuar el desmonte.

Es importante que desde el Legislativo cuestionemos las tareas pendientes del gobierno federal, pero, sobre todo, que seamos escuchados y las preocupaciones sean atendidas.

POR XÓCHITL GÁLVEZ RUIZ

SENADORA DEL PAN

@XOCHITLGALVEZ

MAAZ