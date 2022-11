Yossi Abadi: "Acceso digital en la región es clave para evolución económica en Latinoamérica"

“El acceso digital debe considerarse como un derecho humano; Al igual que el derecho a la salud, a la educación y a la seguridad personal”, nos dice Yossi Abadi, empresario israelí y reconocido líder de responsabilidad social empresarial en América Latina.

Cobertura digital es la piedra angular, agrega, “para cualquier evolución económica y de los principales retos latinoamericanos”. No podemos hablar de innovación, nos dice, si no damos a la población las herramientas más básicas de acceso digital. “Hoy, está más claro que nunca, que la digitalización es la que impulsa la inclusión social y financiera”.

La dinámica tanto de intercambio comercial como de desarrollo productivo, claramente transformadas por los efectos del confinamiento y la parálisis económica de los últimos tres años, generadas por la pandemia del COVID-19, provocaron la necesidad de un repensamiento y modificación de los modelos empresariales, basados en la comunicación digital y el comercio electrónico.

Para Abadi, el presente enfrenta al ecosistema de negocios, a una nueva realidad; un entorno globalizado donde la innovación, así como generar conocimiento, se desarrolla de forma exponencial.

“Los que abogan por la revolución de finanzas descentralizadas, pueden ser, entre otros círculos, los que levantan esa bandera de inclusión digital”, resalta el empresario israelí; “Pues no habrá libertad económica, si el ciudadano no bancarizado no puede acceder a su billetera virtual”. Y efectivamente, según el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), más de 244 millones de ciudadanos latinoamericanos y del caribe no tienen acceso a internet.

Hoy en día, un 50% de la población latinoamericana y del Caribe no tiene conectividad de banda ancha fija. Según datos del Banco Mundial, solo un poco más del 10% cuenta con fibra de alta calidad en el hogar.

“Tan solo el 40% de latinoamericanos en zonas rurales tienen opciones de conectividad en comparación a más del 70% de la población en zonas urbanas”. Ciertamente, el 87% de la población vive dentro de un alcance de señal 4G, pero el uso y penetración real siguen siendo muy bajos, con menos del 40%, dice Abadi.

Según el empresario, catalogado como el israelí más reconocido en Centroamérica, “Los gobiernos no tienen la solución exclusiva. El sector privado es quien puede y debe responsabilizarse, por interés propio y económico, de las zonas urbanas, mientras los gobiernos deben asumir la responsabilidad de las zonas rurales que carecen de buena infraestructura. “Sin eso, no habrá cambios sustanciales en las economías regionales”.

Hacia un mercado basado en inteligencia de datos

La tendencia muestra pasos decididos del mercado a una dinámica de intercambio basada en la inteligencia de datos, la segmentación de los públicos y el potenciamiento de la creatividad.

En este contexto nacen de manera constante modelos de negocios con el objetivo de satisfacer las necesidades y deseos de una sociedad cada vez más exigente.

“Hoy existen fuertes corrientes económicas y políticas que empujan modelos de negocio cuyos ejes sean: innovación e inversión tecnológica, la reducción de costos, así como apropiarse de las exigencias del consumidor y los cambios en el entorno”, explica Abadi; “Pero no habrá innovación sin dar las herramientas más básicas a la población que la requiere. Antes de hablar de la importante inversión en educación, de inversión estatal requerida en Investigación y Desarrollo, de emprendimiento y regulación hacia mercado libre y competitivo, necesitamos dar lo más básico – acceso y cobertura digital a toda la población, especialmente a aquella población marginada”.

Además, del conglomerado empresarial, esta visión de cambio debe prosperar en los gobiernos y organizaciones locales, es fundamental ejercer presión para que se invierta en conectividad, telecomunicaciones y minería de datos para potenciar un crecimiento ordenado y próspero para la región.

Es considerable hacer de estas palabras un llamado masivo a raíz de la parálisis económica vivida recientemente, cuando los motores de reactivación económica deben estar a todo vapor.

Para lograr estas metas es, más que necesario, gestar un gran movimiento en los sectores productivos, donde se transformen las ideas en acción. “Hay que adecuar a nuestros países a una nueva forma de pensar: innovación y tecnología, fundamentos para un desarrollo equitativo y duradero”, resume Abadi, “sin olvidar que lo público y privado deben tener una sinergia duradera”.

