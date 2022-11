“Mito del amor romántico y de la media naranja”

El mito del amor romántico nos muestra que una mujer para tener una vida plena y feliz, debe amar y entregarse incondicionalmente a un hombre, después de que fue rescatada por él para darle la vida deseada. El mito de la media naranja tiene base en encontrar una persona que te complemente para ser plena; pero las relaciones de pareja no te hacen una persona completa, lo sano es encontrar una pareja para caminar juntos.

Según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en agosto del 2022 el registro de divorcios en México, publicó que el 1.22 por ciento declaró que se separaba de la relación por actos de violencia, de un total de 160,110 divorcios. Estas cifras no representan absolutamente nada de la realidad, los divorcios que se denuncian por violencia aún no alcanzan los números deseados, ya que muchas de estas relaciones se quedan en el anonimato.

Actos sutiles y casi invisibles de violencia se esconden dentro de estos mitos, priorizando para nosotras las labores domésticas, de alimentación y cuidado de los miembros de la familia. Frases como: calladita te ves másbonita, te celo porque te amo, se buena ama de casa, excelente mamá, vístete más decente, debes tener un cuerpo considerado socialmente bello y perfecto, y sobre todo se buena profesionista para que seas admirada, o no podrás tener la felicidad deseada.

Las mujeres estamos viviendo cambios, estos mitos poco a poco han sido comprendidos y visualizados, y se están deconstruyendo. La información nos ha empoderado, la situación global económica nos ha llevado a tener que salir de casa a buscar el sustento, ya que miles de mujeres se han quedado como cabezas del hogar, sin apoyo de una pareja. El príncipe azul no existe, nos abandona física y económicamente.

Con estos mitos, nos encarcelamos a una casa o a una pareja que no permitirá nuestra individualidad y crecimiento, una relación que cuando quieras actuar diferente a lo marcado socialmente, te juzgará y tratará de aplastarte para que no veas que si hay una luz para ti. ¡Entre más aislamiento, más poder del violentador!, ¡Entre más alces la voz y te informes, más poder para nosotras”!

Piqué no engaño a Shakira con alguien mejor o porque ella no era suficiente, simplemente se rompieron los acuerdos que construyeron como pareja, y uno de ellos no estuvo de acuerdo. Identifica estas limitantes, alza la voz y atácalas si no eres plena, siempre está la posibilidad de que busques tu felicidad.

POR BRENDA BORUNDA

@brendaborunda

*Licenciada en Derecho y Máster en Estudio y Prevención de la Violencia de Género por la Universidad de Salamanca / Exdiputada Federal de la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión

PAL