Perpectivismo

Si bien es cierto el perspectivismo establece que cada ser humano conoce la realidad desde su punto de vista, también lo es el hecho, de que una sociedad polarizada, mantiene visiones contrarias y confrontadas del contexto.

Si fuera la intención de un gobierno, obtener una visión confiable de la realidad para encontrar soluciones viables, necesita de manera inexcusable, fomentar el diálogo con los distintos sectores de la población que representa.

De esta manera, conociendo la perspectiva del otro, podrá generar consensos y sumar fuerzas.

El mundo tiene múltiples interpretaciones y desafíos, por lo que resulta indispensable, encontrar poderosas coincidencias para desarrollar posibilidades múltiples en beneficio común.

Nietzsche escribió «“Una misma ciudad mirada desde diferentes lados parece completamente distinta y se multiplica persperctivamente».

Si, la intención de un gobernante es reducir la polarización, sobre todo cuando cada vez se torna más peligrosa, el dialogo y el esfuerzo para la construcción de consensos resultan indispensables, para ejercer una gobernanza justa y equilibrada.

Por el contrario, si el plan del gobernante, es el fomento deliberado de la polarización, para la imposición de sus puntos de vista, entonces la perspectiva del contexto, cambia radicalmente.

Evidentemente no es lo mismo mediar para solucionar un conflicto a partir de distintas perspectivas, pero con la misma intención de las partes, que cuando a uno de los involucrados no le interesa construir consensos, solo imponer su voluntad, ejerce el poder sin ánimo de escuchar a las partes, no hay intención de diálogo.

Luego entonces, solo atiza el fuego del conflicto, con ofensas y amenazas, para mermar a sus adversarios, sin considerar que sus enemigos, son los ciudadanos.

Olvidar el principio fundamental de nuestra democracia que expresa claramente que: «el poder del gobierno es para el pueblo y no contra el pueblo», es caer en el peligroso terreno de la tiranía.

Por otro lado, la democracia se nutre de ideas y puntos de vista distintos, por eso es plural y diversa. La democracia se sustenta de múltiples perspectivas. De esta manera la verdad de la realidad existe, solo si hacemos acopio y suma de todo el conjunto de perspectivas.

La verdad de la realidad nacional entonces, obliga a lideres y gobernantes, distinguir las versiones de los diferentes grupos de la sociedad.

Escuchar, dialogar, aprender, rectificar, sumar fuerzas, no corresponde solo un estilo de gobierno, es una obligación del gobernante, siempre y cuando le importe preservar la paz social y fomentar la corresponsabilidad ciudadana.

Comprender entonces que cada perspectiva es indispensable para crear consensos, proporcionará siempre un mejor conocimiento de la realidad.

Una perspectiva falsa, es la que intenta ser única. Por el contrario. la verdad mas próxima, es la suma de las perspectivas individuales.

Ciertamente la verdad única y absoluta no existe, por lo tanto, una sociedad plural y diversa como la nuestra necesita construir consensos, consolidar gobierno representativo, confiable, con autoridad moral, empático, incluyente, promotor del dialogo que incluye a las minorías, mediante la práctica de la tolerancia.

José Ortega y Gasset principal representante del perspectivismo, señala que puntos de vista múltiples conducen a la mejor comprensión de la realidad para descubrir amplias posibilidades interpretativas sobre una cuestión determinada.

Finalmente, la perspectiva es un componente de la realidad, que advierte que la verdad como tal, solo la podremos conocer con la suma de perspectivas.

El gobierno de la república en México aún está a tiempo de corregir el rumbo. La polarización, alentada por la denostación y la ausencia de dialogo y tolerancia, colocan al país en una situación altamente peligrosa.

POR FERNANDO ALBERTO GARCÍA CUEVAS

FACEBOOK: FER GARCÍA CUEVAS

TWITTER: @FERGARCIACUEVAS

INSTAGRAM: @FER_GARCIACUEVAS

MBL