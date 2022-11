¿Saben por qué me dio miedo la marcha rosa “El INE no se toca”? Más allá del hecho de que se basara en una mentira, porque nadie planea desaparecer el INE, tan sólo transformarlo (como alguna vez se transformó de IFE a INE). O que un montonal de los asistentes no hayan leído ni siquiera el más mínimo resumen de lo que dice la reforma. Que algunes pensaban que lo que se planea retirar es la credencial de elector como identificación, o que no se habían dado cuenta de que marchaban junto a impresentables como Fox, Elba Esther, Santiago Creel, Margarita Zavala, Lilly Téllez y hasta el líder nacional del PRI, Alejandro Moreno (Alito).

Cómo estaría la participación de contreras de alcurnia que hasta Gilberto Lozano (fundador de FRENAAA) y principal opositor de AMLO, aclaró que “esa no era una marcha ciudadana sino de organizaciones y líderes velando por sus propios intereses”.

Bueno, más allá de todo ESO… lo que más temor me ocasiona fueron las declaraciones y gritos de algunas personas participantes. Simplemente, la seño de cabello blanco que llama “pata rajada” al Presidente. Con una furia que le venía de las vísceras. Cargada de odio y bilis. Después de tantas “señales”, mis sospechas resultan innegables.

Por más que las autoridades capitalinas hayan clausurado el Salón Pentatlón, donde se celebró el 29 de octubre un concierto clandestino de neonazis, pero porque “no contaban con la documentación para celebrar fiestas…”. Y qué tal esa cumbre de ultraderecha que organiza este viernes 18 y sábado 19 el actor Eduardo Verástegui, que invitó a personalidades como Steve Bannon, Ted Cruz y el hijo de Bolsonaro. Durante la conferencia se presentarán también los libros de los autores Miklos Lukacs, Orlando Gutiérrez-Boronat, Pablo Muñoz Iturrieta y Raúl Tortolero. Todos personajes del Dark Side.

Ustedes se preguntarán por qué los califico de esta manera, si cada quien tiene la libertad de creer y apoyar lo que quiera, mientras no llame a la violencia. Sin embargo, aquí vienen los peligros de aquello que según el historiador Emilio Gentile “ya no deberíamos de tachar de fascistas”.

Por otro lado, el historiador Stanley G. Payne afirmó en uno de sus numerosos estudios sobre el fascismo que “sigue siendo el más indefinido entre los términos políticos más importantes”. Pues me perdonan, pero me disculpan… pero justo muchos de los peligros que acechan tras las consignas de estos grupos de ultraderecha son precisamente “el NO reconocimiento de los derechos humanos de todas las personas”. ¡Incluido su derecho a la existencia!

Y me parece que en la creencia y actitud de quienes participaron en esa marcha, también se agazapa otro de los peligros de los que advierte el propio Emilio Gentile. Y son esos movimientos donde “la democracia” (que debería de ser lo contrario del fascismo), y que es el poder de la población, pero en esta ocasión apoyando a líderes nacionalistas, racistas y clasistas.

POR FERNANDA TAPIA

DENUNCIAS@FERNANDATAPIA.COM

@TAPIAFERNANDA

