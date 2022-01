Trump no es culpable del asalto al Capitolio, ¿o si?

El 6 de enero de 2021 hordas de seguidores del entonces presidente Donald Trump asaltaron el Capitolio de Estados Unidos cuando los congresistas se disponían a certificar definitivamente la victoria electoral de Joe Biden. Los sublevados buscaban evitar que prosperase un supuesto fraude electoral masivo, del que ningún juez ha hallado evidencia alguna, pero que Trump y sus aliados llevaban meses denunciando, sembrando la incertidumbre en el voto por correo y en las instituciones democráticas.

Hasta el día de hoy hay 729 acusados y 70 condenados por este hecho que dejó un saldo de varios muertos y heridos, pero que también dejó una enorme herida a la democracia del país, como dijo Biden ayer en un pronunciamiento al respecto, éste no fue un acto contra un edificio de gobierno, fue un hecho que atacó un símbolo de la democracia en el país, que enfrentó la a la constitución, a las leyes.

Esta semana el periódico The Washington Post y la Universidad de Maryland publicaron una encuesta en la que los resultados de lo que opinan los estadounidenses sobre quién es el responsable son contundentes, veamos:

Sí, las investigaciones apuntan a culpara a Donald Trump por este hecho. Al respecto Larry Rubin Presidente de la Comunidad Americana en nuestro país y ex encargado de representar al partido Republicano, de Trump, en México, me dijo lo siguiente en entrevista a pregunta expresa sobre si Donald Trump es culpable o no:

El argumento de que como adultos somos responsables de lo que hacemos y que los únicos culpables son los que asaltaron el Capitolio, desvincula a Trump de una clara manipulación e incitación a la violencia bajo un supuesto fraude electoral, no podemos olvidar que Trump construyó durante meses para sembrar el encono, la incertidumbre, la división y el caos. La pregunta es entonces ¿el asalto al Capitolio hubiera ocurrido sin todos los pronunciamientos de Trump sobre un fraude electoral?, para mi la respuesta es NO.

Si revisamos la cronología de los hechos de aquel 6 de enero de 2021, Trump emitió varios discursos cómo un claro llamado para levantarse frente a los resultados electorales, él y solo él con su equipo decidieron invitar a miles de personas a “defender la democracia”, imposible desvincular a Trump de este hecho.

Esta es una trama legal compleja, en la que siguen ocultándose documentos requeridos por la justicia, documentos que involucra a Trump y a su equipo en todo este proceso, veremos como avanza un tema que se ha vuelto bandera del actual Presidente Joe Biden rumbo a las elecciones intermedias y rumbo a reencontrase, se dice, con Trump como candidatos presidenciales en 2024. Frente al discurso de Biden en el Capitolio Trump, no se quedó calladito (imposible) y publicó este comunicado, en que que acusa a Biden de usar su nombre para dividir América y para distraer los resultados de su desastre de gobierno ¿no se habrá mordido la lengua?....

Debemos de aprender de la experiencia internacional, de los hechos que se escriben a diario. Sí, es importante no mandar al diablo a las instituciones aunque éstas no nos favorezcan haciendo el trabajo para el que fueron construidas, ya vimos que el discurso de odio no le favorece a nadie, lastima a la gente y a su país.

