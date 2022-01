ALEJANDRA ES HIJA DE VICENTE FERNÁNDEZ CON LA HERMANA DE CUQUITA, POR ESO LA CRIÓ Y REPARTIÓ HERENCIA ENTRE CUATRO: SUS 3 POTRILLOS Y SU HIJA DE CARNE

La serie de la vida de Vicente Fernández, “El Charro de Huentitán”, habla de su romance con la hermana de Cuquita de la cual nació Alejandra. Vicente la crió por ser hija de su sangre y de su carne; repartió herencia en vida en cuatro partes iguales en la que incluyó a su hija y Cuquita no dijo nada, se aguantó todo, así lo cuenta Olga Wornat.

MICHELLE RENAUD: NI EL PADRE DE TU HIJO MARCELO, NI NADIE APRENDIMOS A SER PADRES, LOS DIVORCIOS VIENEN DE PROBLEMAS NO RESUELTOS Y LOS HIJOS SE CONVIERTEN EN PELOTAS DE PING PONG: HOY TE LO DOY, MAÑANA NO…

Nadie aprende a ser padre, vamos criando a nuestros hijos como Dios nos da a entender. Es increíble que a un garrotero que limpia las mesas en el restaurante le exijan tener secundaria y tomar un curso de ocho días para darle el puesto; para aprender y educar a un hijo no tomamos ni un curso de cinco minutos. ¡Un revolcón y sorpresa, nació el hijo!…

Michelle Renaud no deja que el papá de su hijo Marcelo vea al niño desde noviembre como él postea en sus redes, ella dice que él sólo quiere tener seguidores y lo acusa de maltratar al hijo de ambos.

Pienso que la solución no es quitarle el papá al niño, porque un hijo no es una mascota e impedir que se vean es como tirar el agua de la bañera con el niño adentro, porque él es el único papá de ese hijo. Ambos tendrán que aprender en terapia a poner al niño primero, porque se vale ser feliz y casarte las veces que quieras puesto que un matrimonio tampoco es una sentencia a muerte. pero el divorcio es un problema irreconciliable sin resolver y los niños se vuelven pelotas de ping pong: -hoy te quito a tu hijo, hoy te lo devuelvo- y como los niños no se quedan enanos y crecen al final van a culpar y reclamarle todo a sus padres.

NI A LOS HIJOS DE PRESIDENTES DE LA REPÚBLICA MEXICANA LES ALCANZA EL DINERO PARA COMPRAR UN EQUIPO DE PRIMERA DIVISIÓN COMO HIZO EL HIJO DE JUAN GABRIEL, PERO EL DINERO ES PARA GASTARLO Y QUE BUENO QUE SE DA UN LUJITO, SE LO MERECE DESPUÉS DE TANTO LÍO LEGAL QUE PADECIÓ DESDE QUE FALLECIÓ EL DIVO DE JUÁREZ

Ni a los hijos de ex Presidentes de la República Mexicana les alcanza el dinero para comprar y mantener un equipo de futbol de primera división como acaba de hacerlo el hijo de Juan Gabriel, Iván Aguilera, quien se compró a: “Los Bravos de Juárez”. Un equipo no vale una baba de perico, pero Iván va a recibir regalías por parte del Divo de Juárez hasta que él se muera, entonces es un pequeño lujo, él lo vale y se lo puede pagar… El dinero sirve para gastarlo, que bueno que Ivan después de tantos líos legales, desde que murió Juan Gabriel, se puede dar un respiro y desfogarse en su pasión: el futbol soccer.

POR SHANIK BERMAN

MAAZ