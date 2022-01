La monstruosidad humana de Del Toro

Tres años después de que a Guillermo Del Toro le hiciera justicia la revolución y saliera del teatro Dolby con dos premios Oscar en la mano por la cinta La Forma del Agua, hoy el cineasta mexicano presenta su proyecto más distinto pero igual de monstruoso que el resto.

En este espacio he expresado en más de una ocasión mi admiración hacia Guillermo Del Toro quien a través de su cine es capaz de mover las fibras más sensibles de cualquier persona. Alguien que desde sus primeras películas como Cronos, ha logrado darle un significado muy particular al cine fantástico acercándolo a las emociones humanas de formas indescriptibles. Su pasión por el séptimo arte y por sus monstruos lo ha llevado a convertirse en leyenda por el estilo único que maneja en la narrativa de sus historias las cuales son concebidas como simples bocetos en su cabeza que va plasmando poco a poco en cuadernillos hasta transformarlos en sendos guiones. Ese trabajo hoy vuelve a ser reconocido por el gremio de escritores de Hollywood, quienes han nominado al cineasta tapatío para los Writers Guild Awards por el filme El Callejón de las Almas Perdidas como mejor guión adaptado y que lo coloca a tan solo unos pasos de volver a recibir una nominación al Oscar en el mismo rubro.

La cinta que ya estrenó en México este fin de semana sigue a un hombre, interpretado por Bradley Cooper, cuya ambición no tiene límites y hace hasta lo imposible por tener más. La ganadora del Oscar Cate Blanchet acompaña a Cooper con una gran actuación para acentuar lo monstruosos que podemos llegar a ser como especia humana cuando somos invadidos por el egoísmo. Todo esto filmado en un ambiente oscuro en el que Del Toro le rinde homenaje al “film noir” y si bien con esta película se aleja de sus cine fantástico, esos monstruos que han definido al mexicano, de alguna forma están presentes en El Callejón de las Almas Perdidas y así lo definió el propio director en una charla que pude sostener con él en diciembre pasado: “Si la verdad es que me interesaba probar algo diferente en lugar de repetir lo que ya he hecho bastante y no quiere decir que abandono eso, creo que inmediatamente después volveré a hacer monstruos, pero era interesantísimo para mi hacer un género como el cine negro que te permite examinar momentos de duda muy fuerte, es la versión americana de la tragedia griega y se pregunta una cosa que nos preguntamos todos, todos los días ¿Qué es la verdad, qué es la mentira, qué es la realidad? En un mundo en e que hay historias perfectamente opuestas de la misma cosa y la ansiedad que se vive por eso, por esa desorientación y seguir a un personaje como éste que es un mentiroso que sube y sube y sube y al final tiene que enfrentar la realidad a solas, es una ruta muy interesante y muy viva de momento.”

En la cinta hay un diálogo entre los actores Toni Collette, David Strathairn y Bradley Cooper en el que dicen: “La gente está desesperada por decirte quién es”, frase que en lo particular me movió muchísimo y me hizo pensar en tantas cosas, particularmente en lo que vivimos todos los días con las redes sociales y la ansiedad que éstas pueden generar en la gente. Sobre este tema Guillermo Del Toro coincidió y agregó: “Es una ansiedad muy natural, somos animales comunicativos, somos animales que contamos historias, la realidad yo creo que va más allá solo de la red social. Es un momento políticamente… lo ves… la venta de ilusión del truco, políticamente, socialmente a nivel de redes. Es un momento muy importante para mi en la historia de nosotros como especie, la especie humana y los ves todos los días y habla de una ansiedad que se crea, que es esta ansiedad por el éxito, que es insaciable, el personaje principal tiene esta ansiedad insaciable” .

Podría escribir cuartillas completas sobre todos los simbolismos que tiene El Callejón de las Almas Perdidas y los diversos temas que podríamos poner sobre la mesa para debatirlos como ya es una costumbre en todas las películas de Guillermo Del Toro. Una vez más, el cineasta mexicano ha conseguido que el mundo entero hable sobre su trabajo y que nos lleve a explorar en lo más profundo de nuestras emociones a través del cine y un trabajo hermoso que vale todo la pena ver en una sala de cine.

