Propuestas para una agenda antiinflacionaria

Durante 2021 la economía mexicana comenzó a sufrir los indetenibles estragos de una inflación importada (particularmente de Estados Unidos) que impactó no sólo en bienes finales, sino también en bienes intermedios y materias primas, así como en costos del transporte.

Aunado a ello, desde el segundo semestre de 2021 se registra en México una inflación especulativa que tiene su origen en algunas cadenas de supermercados y minisúpers que vienen incrementando precios de diversos productos de la canasta alimentaria, de manera discrecional y por encima de las consideraciones de aumento de costo por inflación importada o de ganancia razonable. En un comunicado de la Profeco del pasado 27 de diciembre, se señala que los precios de un paquete de 21

productos de primera necesidad tienen variaciones de entre 118.35 y 269.99 pesos en diversas cadenas comerciales, en referencia a sus precios en las Centrales de Abastos, lo que evidencia una estrategia de aumento de precios que se traduce en especulación en bienes de la canasta alimentaria.



Frente a los abusos cometidos por estas cadenas comerciales, presenté un punto de acuerdo ante la Comisión Permanente, exhortando a la Profeco a adoptar una estrategia para evitar que diversos actores económicos lleven a cabo aumentos indiscriminados de precios de la canasta alimentaria que generen inflación por especulación.



Así también, el Colegio Nacional de Economistas, del cual me precio de formar parte, enviamos una carta al Presidente López Obrador en la que identificamos tres causas del aumento inusual de precios: inflación importada, inflación interna y sobre todo la peligrosa inflación por especulación a la que me he referido.



Por ello, proponemos una serie de medidas para hacer frente a este embate contra la economía nacional con un enfoque de preservación del poder adquisitivo del salario y protección a los sectores más desprotegidos:

• Modelo de corresponsabilidad entre empresas nacionales y gobierno.

• Mantenimiento de la oferta alimentaria y bienes de canasta básica.

• Expansión del enfoque social de la producción como garantía para lograr precios bajos, así como ampliación de facultades de

dependencias para el combate a la especulación.

• Dinamización del mercado interno a partir del impulso de producción agrícola por expansión con precios de garantía, así como duplicación del financiamiento público para lograr autosuficiencia alimentaria.

• Fortalecimiento del abasto local y nuevo programa de economía social y solidaria.

• Sustitución de importaciones básicas para evitar inflación estructural permanente.

• Acelerar cumplimento de metas de Gasolineras del Bienestar y Gas Bienestar.

• Creación de mecanismos antiespeculación para cadenas comerciales e instituciones financieras.

• Fortalecimiento de la autonomía de Banxico.



El combate a la inflación es un asunto prioritario en la agenda nacional; desde la Cámara de Diputados y el Colegio Nacional de Economistas seguiremos aportando propuestas para revertir el aumento inusual de precios. Por lo pronto, urge poner un alto a la inflación generada por estas cadenas comerciales.

POR BENJAMÍN ROBLES MONTOYA

DIPUTADO FEDERAL POR EL PARTIDO DEL TRABAJO

@BENJAMINROBLESM

PAL