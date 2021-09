La legislatura de la palabrería

A penas hace una semana la sala regional Toluca del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación anunciaba que de forma “histórica” la Cámara de Diputados del Edomex contaría con mayoría de mujeres, 38 con respecto a 37 hombres. Mientras la Sala Superior del mismo tribunal les enmendaba la plana, los días rumbo a la nueva legislatura avanzaron con declaraciones mediáticas pero huecas, de “clase política”, pero sin ninguna sustancia.

¿Y esto por qué es un asunto de todas y todos? En primer lugar, porque no se debe dejar de insistir en lo que se dejó de hacer (reconociendo lo realizado) en la anterior legislatura de mayoría, insisto, morenista. Ya sea porque no se pudo o no se quiso, las consecuencias las pagará la ciudadanía.

Lo que suceda en la legislatura nos debe ocupar a todas y a todos por que el legislativo está a punto de convertirse en un pantano, en un lugar donde derivado de la correlación de fuerzas se prevé poca viabilidad en reformas constitucionales como por ejemplo la Ley de Participación Ciudadana y por ende la posibilidad de un ejercicio de consulta popular para la revocación de mandato. En el mejor de los casos el bloque encabezado por morena tendría 34 votos, si logra mantener la unidad interna y con sus aliados; por su parte la derecha tendría 37 votos sin que al momento alguno de los partidos integrantes de ese bloque haya manifestado la intención de escindirse. Ni el maltrecho PRD ha dicho sentirse incómodo en la coalición de derechas, parece que yale gustó la idea. Lo que hagan las franquicias del partido verde y de movimiento ciudadano resulta intrascendente, aunque es también previsible. Hacerle el juego al régimen.

Ninguna fuerza alcanza la cifra de 50 votos para la trascendente mayoría calificada, por ello el grueso del trabajo legislativo será inicialmente cosmético y lo más lamentable, será palabrería. La discusión real está en quién tendrá control sobre el gobierno de la cámara, quiénes manejarán los importantes recursos a través de la muy viciada y opaca, Junta de Coordinación Política. Al parecer morena y PRI se comienzan a poner de acuerdo en dejar fuera a acción nacional repartiéndose la mitad de la legislatura cada uno en espera de la reacción (iracunda por naturaleza) de los hoy aliados incómodos del PRI, si, el PAN comienza a estorbar a su recién aliado.

Ante la nueva realidad aritmética, se comienza a imponer la estrategia política. Mediatizar cada palabra. Así que prepárese usted para atestiguar hasta el cansancio una guerra de declaracionitis aguda, ante la falta de una agenda legislativa clara. Los principales actores de la JUCOPO comenzarán a soltar acusaciones, advertencias, retos, ultimatums y cualquier cantidad de calificativos sin utilidad real para las personas a las que dicen representar. “Hasta aquí llegaron los de morena”,dirá algún brabucón.“Nuestro propósito será cuidar de los mexiquenses”, exclamará un oficialista. “Actuaremos con responsabilidad”, declamará un gatopardista.Así sucesiva y tristemente en la que se avecina será la legislatura de la palabrería.

POR DANIEL SERRANO

LIDERAZGO POLÍTICO DE IZQUIERDA EN EL EDOMEX

