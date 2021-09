Bola baja en Concamin

Las diferencias políticas que privan en el país comienzan a enturbiar el proceso de sucesión en la Confederación Nacional de Cámaras Industriales (Concamin). El tema no es nuevo en las cámaras empresariales y no debería asustar, pero en estos tiempos cobra notoriedad porque la recuperación de la economía ha perdido fuerza, y los industriales no saben qué postura asumir ante la 4T en la última parte de la administración cuando también suele encenderse el caldero político.

La señal que las cosas no andan bien en la Concamin se dio esta semana con la publicación de un desplegado para hacer a un lado a la secretaria de Economía, Tatiana Clouthier.

Cómo imaginará las llamadas telefónicas y los mansajes por celular no se hicieron esperar para dar una explicación, y porque cualquier comunicación institucional requiere consenso.

Y bueno, en la Concamin las miradas se dirigieron a Manuel Pérez Cárdenas al que se relaciona desde hace años al PAN y a sus intenciones de contender por el gobierno de Nayarit, amén que fue cónsul en Texas en el gobierno de Felipe Calderón Hinojosa. Más allá del tema monetario que también habla de dispendio, el desplegado de maras tuvo la intención de negar la opinión de otros organismos para incluir otras propuestas para elegir a la nueva dirigencia de Concamin, que preside Francisco Cervantes, quien en algún momento logro cierta cercanía a la 4T, y donde Pérez Cárdenas es su principal asesor a grado que le llaman “El Monarca”.

Como sea tal parece que no quiere escuchar a Cervantes quien ha planteado hacer cambios a los estatutos de la Concamin que llevarían a democratizar y eliminar criterios.

Pero, todo indica que la cosa no parará ahí, y ya revisan el actuar de Pérez Cárdenas al frente de Fovissste en un toma y daca que puede dejar muy mal a la Concamin, no sólo ante el gobierno federal sino al interior de las cámaras industriales que como sabe tiene su peso en las discusiones del Consejo Coordinador Empresarial (CCE). Al tiempo.

LA RUTA DEL DINERO

