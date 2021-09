Un grito sin boxeo

La celebración de la Independencia de México es la de mayor significado para nuestro país y para todo aquel paisano viviendo en cualquier nación del mundo.

El famoso grito ha sido motivo de festejo y todos se unen de manera muy especial. Los consulados y embajadas hacen eventos especiales, todos los municipios llevan a cabo el tradicional acto y se hace una gran fiesta, donde el sentido de pertenencia y el amor a México salen a relucir.

Los migrantes, que salieron a buscar una nueva vida en Estados Unidos, iniciaron una gran tradición de celebrar esta fecha en grande, y de alguna forma el boxeo se ligó a estas celebraciones y se posicionó, junto con el 5 de mayo, como una gran fiesta en Los Ángeles, Chicago, varias ciudades de Texas y, sobre todo, en Las Vegas.

Año tras año, México invade La Ciudad del Juego para hacer todo un acontecimiento con conciertos de los artistas de mayor renombre y, por supuesto, la pelea más importante con el boxeador más trascendental del mundo.

Salvador Sánchez, Julio César Chávez, Érik Morales, Óscar de la Hoya y Floyd Mayweather llevaron la estafeta de ser quienes peleaban en este fin de semana, hasta que se concedió este honor a quien es el mejor boxeador libra por libra del planeta: Saúl Álvarez.

En 2020, la pandemia impidió que se tuviera celebración alguna y no hubo boxeo. En este año, las negociaciones se alargaron y fue imposible programar la pelea de Canelo contra Caleb Plant, que finalmente se cerró para el 6 de noviembre en el MGM.

El Consejo Mundial de Boxeo decidió transferir el cinto conmemorativo de septiembre para este combate y es así que el Cinturón Teotihuacán encontrará dueño en esa magnífica pelea, en la que el ganador será el primer campeón de la historia del peso supermedio en ser dueño de los cuatro cinturones (WBC, WBO, IBF y WBA).

Revisando los registros encontré maravillosas peleas que se han disputado alrededor de las fiestas del grito; aquí van algunas para el recuerdo: el legendario Chango Casanova venció por KO en ocho rounds a Mando Ramos, en 1972; Alfred Kotey sorprendió por decisión al legendario Púas Olivares, en 1975, y Carlos Palomino defendió su título ante Acevedo, en 1977; estos tres combates fueron en Los Ángeles.

El gran Salvador Sánchez noqueó en 15 rounds a Patrick Ford en San Antonio, en 1980, y Rafael Bazooka Limón superó a Choi en 1982.

El entonces desconocido Julio César Chávez se coronó campeón mundial superpluma WBC, al noquear al amplio favorito Mario Azabache Martínez un 15 de septiembre de 1984 en Los Ángeles; esa noche nació la leyenda.

Ya en los años 90, JC era dueño de esta fecha y en 1992 se da la muy esperada pelea ante su archirrival Héctor Macho Camacho. Todo México estuvo ahí y Chávez dio una paliza al boricua quien, con el tiempo, se convirtió en su gran amigo.

El combate entre Julio César Chávez y Héctor Macho Camacho paralizó a todo México. Foto: Especial

En 1993, Don King promueve una maravillosa cartelera en el Alamodome de San Antonio: Azumah Nelson vs. Jesse James Leija, Terry Norris vs. Gatti y Chávez buscaba coronarse en peso welter y, en una pelea muy complicada, empató ante Pernell Whitaker.

Al siguiente año, en otra magnífica función donde participaron Ricardo Finito López, Tito Trinidad, Frankie Randall, Ruelas y Leija, JC noqueó en ocho episodios a Meldrick Taylor. En 1995, Chávez venció a David Kamau.

Para 1997, la estafeta ya había cambiado de dueño; Óscar de la Hoya llegó y se quedó por muchos años. El Golden Boy venció a Macho Camacho ese año y para 1998, se dio la revancha ante Julio César Chávez, llenando el Thomas & Mack Center y, en una gran pelea, venció a JC en ocho rounds.

Al siguiente año se dio un combate esperado por todos, pues dos invictos se enfrentaron para unificar la división welter, y De la Hoya perdió ante Félix Tito Trinidad. Óscar regresó, después de momentos difíciles, y retomó la gloria venciendo a su rival de East LA, Fernando Vargas, en 2002. En 2003, De la Hoya perdió una decisión controversial ante Shane Mosley, y en 2004 cayó noqueado por Bernard Hopkins.

En 2011, Floyd tomó la estafeta y esa noche noqueó en cuatro rounds a Victor Ortiz.

Para el año 2012 se dio un fenómeno jamás visto antes. La rivalidad que existía entre Saúl Canelo Álvarez y Julio César Chávez Jr. era tremenda. Televisa contra Azteca, Golden Boy Promotions contra Top Rank. Saúl era campeón mundial WBC superwelter y Chávez WBC peso medio.

Fue tal la rivalidad que en la misma noche celebraron defensas de sus títulos; Canelo llenó el MGM Grand y defendió su verde y oro contra Josesito López, y Chávez contra Sergio Maravilla Martínez llenando el Thomas & Mack Center, en donde perdió su título.

En septiembre de 2013 se dio la pelea entre el campeón WBC de peso welter, Floyd Mayweather, y el monarca WBC superwelter, Saúl Canelo Álvarez. Experiencia contra juventud; habilidad boxística y técnica, contra garra y poder. Floyd venció por decisión al Canelo.

Los siguientes dos años fueron para Floyd, superando a Marcos Maidana y Andre Berto.

A partir de 2016, la fecha ha pertenecido al ahora ídolo del boxeo mundial; El Canelo venció, en el estadio de los Vaqueros de Dallas, a Liam Smith, y ya en 2017 se dio la primera pelea contra Gennady Golovkin, que resultó igualada. En 2018 se dio el combate de desempate y fue la noche donde el mexicano por fin conquistó la gloria y el reconocimiento del mundo entero, al vencer por decisión a GGG.

Las peleas de Saúl Álvarez contra Gennady Golovkin consagraron al Canelo en la élite. Foto: Especial

Es así como esta fecha patria ha llenado las arenas y ha reunido a millones de mexicanos por medio de la pantalla chica, dando grandes motivos de celebración a través de los años.

¿SABÍAS QUE...?

Dos de los más grandes boxeadores de la historia también combatieron en esta fecha tan especial.

Muhammad Ali vengó su derrota ante Leon Spinks y recobró su campeonato mundial de peso completo, en 1978, y una de las más grandes peleas de la historia sucedió cuando Sugar Ray Leonard, campeón welter WBC, venció al monarca WBA, La Cobra de Detroit, Tommy Hearns.

ANÉCDOTA DE HOY

Cuando se anunció Chávez vs. Camacho, México entero enloqueció, pues todos querían estar ahí; los boletos volaron y la presión fue enorme para mi papá, pues lo buscaban para intentar conseguir las entradas.

Una tarde estábamos en casa y sonó el teléfono: “José, te hablan”, dijo mi mamá, y después de una conversación amena colgó y nos comentó: “Caray, no sé qué hacer con tanta solicitud; este joven que me llamó se portó muy amable y hasta me dijo que me invita a su show una noche antes de la pelea; me parece que es conocido, se llama Luis Miguel”.

POR MAURICIO SULAIMÁN

PRESIDENTE DEL CMB

CAR