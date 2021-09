En desaire a la revocación

La siguiente batalla política del presidente López Obrador recibió un desaire esta semana. Y a juzgar por la reacción de ayer en la mañanera, no fue de su agrado. La organización “Sí por México”, que impulsan Claudio X. González y Gustavo de Hoyos, hizo un llamado para no participar en la consulta de Revocación de Mandato planeada para realizarse el próximo mes de marzo. En sus redes y en desplegados, anunciaron que no promoverán que se recaben firmas como manda la Constitución para arrancar con el proceso.

Los argumentos de la agrupación se alinearon con los de algunos expertos, los cuales opinan que el ejercicio polarizaría más al país, lo que anima a más confrontación. Critica además que se haya redactado la pregunta (y las respuestas) más hacia el sentido de la ratificación de mandato, que da pie a una campaña permanente del presidente. También que, de ganar la revocación, no se garantizará un cambio político, toda vez que la simple mayoría de legisladores elegiría al sucesor; al tener Morena y sus aliados más diputados, ungirían a uno de los suyos. Otra crítica va al costo, al cual califican de gasto irresponsable. Paradójicamente, pareciera que este será el menor de los problemas.

La semana pasada, el consejero presidente del INE se reunió con el presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados. El diálogo entre Lorenzo Córdova y Sergio Gutiérrez Luna fue muy diferente comparado con el tiempo en el que éste último fungió como representante de Morena ante el Instituto. La visita fue para cabildear el presupuesto que el INE presentó, donde incluyó el dinero que se gastaría en el nuevo ejercicio. Se solicitaron alrededor de 3 mil 800 millones de pesos para la revocación de mandato y 2 mil 900 millones de pesos en caso de que alguna otra consulta se convocara. El Instituto planea instalar alrededor de 161 mil casillas para la revocación de mandato, lo que asemeja a una elección presidencial.

Por la cordialidad de la reunión y la importancia que el presidente le ha dado, pareciera que no habrá problema en aprobar esta propuesta, aunque llamó la atención que la reunión fuera con Gutiérrez Luna y no con el coordinador morenista Ignacio Mier, quien en teoría debería ser el canal natural para esta gestión.

Aunque la ley secundaria para la Revocación fue aprobada por en ambas cámaras del Congreso de la Unión, incluso con el apoyo de la oposición, se dejaron rendijas para poder iniciar procesos judiciales en su contra. Uno de ellos es el de la retroactividad en su aplicación, tema que hasta podría llegar a la Suprema Corte. “Sí por México” ya advirtió que iniciará algunos procesos.

Por eso, López Obrador les hizo un reclamo ayer por la mañana, pidiéndoles que participen a través de la consulta en lugar de hacerle “guerra sucia”. El presidente quiere que lo enfrenten a su estilo y en la cancha que sabe les puede ganar, aunque solo sea mediáticamente. Siempre y cuando no le tumben su consulta; ahí un reto para la nueva titular de la Consejería Jurídica, Estela Ríos. Y también, que otros no lo desairen.

POR CARLOS ZUÑIGA PÉREZ

@CARLOSZUP

MAAZ