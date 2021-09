Adiós a la piel irritada y cremas para depilar

¡Viva México! Con esta frase quise darles la bienvenida el día de hoy y es que no hay otra forma, porque septiembre es mes de fiesta, de celebración.

Para quienes nos leen fuera de México, en nuestro país celebramos la Independencia el 16 de septiembre.

Me siento muy orgullosa de ser mexicana y de gozar de nuestra cultura y nuestras raíces, pertenezco a un país cálido, amable lleno de gente que sabe sonreír y luchar, ¡amo México!

Amigos estamos entrando en la recta final de este año y estoy feliz de por fin poder compartir por este medio mi regreso al teatro en una gira por Estados Unidos que me tiene muy emocionada. Después de pausar por año y medio las presentaciones, hoy tenemos luz verde para presentarnos, siguiendo otodos los protocolos requeridos, así que si alguno de mis lectores vive o va a viajar a Estados Unidos aparten alguna fecha para que pasen un rato muy divertido con esta obra que los hará reír mucho “Porqué Los Hombres Aman A Las Ca...” me estaré presentando de la mano de dos compañeros muy talentosos y profesionales: Mauricio Ochmann y Anastasia Acosta cobijados por la producción de mi querido Rubén Lara.

Todo arranca este 24 de septiembre en Atlanta y continuamos 25 de sept. en Raleigh, 26 en Dallas, 30 Las Vegas. Seguimos con fechas en octubre y noviembre que pueden encontrar en mis redes o en ticketmaster así que ubiquen el lugar que más les quede para que pasen un muy buen rato.

Bueno y ya que les compartí esta gran noticia ahora paso al tema de belleza que es un tema muy importante porque a quien no le ha pasado que al querer lucir una piel sin vello se corta con el rastrillo, se irrita con la crema para depilar, maltratan su piel, o se les hace tarde para un compromiso porque la inversión de tiempo en dejar la piel libre de vello es bastante.

Pues la solución está más a la mano de lo que se imaginan porque para eso existe la depilación con IPL y de eso les voy a hablar.

IPL

La luz pulsada intensa( IPL por sus siglas en inglés) es la primera tecnología que se utilizó para la depilación definitiva.

Se realiza mediante la aplicación de calor a la base del folículo piloso para quemarlo, gracias a que la luz es captada por la melanina que es el pigmento celular que da color al pelo y piel.

Los aparatos de IPL realizan disparos de luz a modo de flash y tienen una longitud de onda variable que permite la configuración del aparato para adaptarse a las características de pelo y piel del paciente, su emisión de luz no se concentra en un solo punto sino que sale en distintas direcciones y así abarca mayor superficie de la piel en cada disparo.

Beneficios:

Romperá el ciclo de crecimiento del vello.

Ahorrarás tiempo y dinero.

Mantiene tu piel saludable y radiante.

siempre estarás libre de vello.

Piel más suave.

¿Tiene la misma eficacia en todo tipo de piel?

La mayor eficacia se obtiene en personas con piel clara y vello oscuro ya que la luz actúa donde hay una mayor concentración de melanina por lo tanto no afecta las canas ya que carecen de melanina. Su efectividad se ve limitada en el caso de vello rubio y pelirrojo.

¿Cuánto tiempo tiene que pasar entre una sesión y otra?

No hay un tiempo exacto , ya que hay varios protocolos de tratamiento dependiendo de los equipos IPL, en algunos casos las primeras tres sesiones son una por semana y el resto cada quince días o cada mes, esto debido a que el vello corporal está en distintas fases de crecimiento, por eso en los resultados vemos que se van eliminando poco a poco y no todos al mismo tiempo.

¿Cuántas sesiones son necesarias?

El número de sesiones va a depender de cada paciente. Como ya comentamos anteriormente los pacientes de vello oscuro requerirán menos sesiones para el resultado deseado, los pacieentes rubios o pelirrojos requerirán de muchas sesiones más para el resultado deseado.

¿Que cuidados se deben tener después de una sesión ?

Después de una sesión lo más recomendable es no irritarla, hidratarse regularmente, protegerse del sol, respetar el intervalo entre sesiones y no arrancar el vello de raíz.

La depilación con IPL no tiene ningún riesgo, es rápida, segura y eficaz además los precios son sumamente accesibles. Dile adiós a los rastrillos y cremas para depilar y ve a CBi Medical Spa a iniciar con tus sesiones y quedar espectacular o para realizarte cualquier otro tratamiento de los que ya hemos hablado aquí.

Amo estar de regreso en los escenarios y me encantará verlos en cada función, disfrutemos cada día, hagamos lo que nos gusta y apasiona. Por hoy me despido y aquí abajo dejo mis redes para que me sigan, comenten que temas quieren en la próxima columna y me compartan los videos de cuando vayan a alguna de mis próximas funciones.

Los quiere su amiga Aracely Arámbula.

POR ARACELY ARÁMBULA

