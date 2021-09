Los desastres no sólo son de la naturaleza

Y a pasó una semana y no hay investigaciones ni responsables de las 17 muertes ocurridas en el Hospital de Zona 5 del IMSS

en Tula, Hidalgo, que pudieron evitarse ante los avisos de Conagua y del Sistema Meteorológico Nacional sobre las fuertes

lluvias que desbordarían el río Tula.

López Obrador dijo el sábado que fue una semana difícil por los desastres naturales sucedidos como inundaciones, temblores y desbordamientos de cerros, pero le faltó agregar que los funcionarios federales no están preparados para enfrentar las responsabilidades para proteger a la población de las zonas más vulnerables, pues no han hecho más que aventarse la bolita para evadir su incapacidad.

Quedará en la historia de los desastres la declaración de Laura Velázquez, coordinadora nacional de Protección Civil, después de dejar a los tuleños abandonados a su suerte.

En la conferencia mañanera del 9 de septiembre, Velázquez aseguró que su dependencia sí realizó un alertamiento y solicitud de evacuación a la población en el centro de Tula, Hidalgo, la madrugada del pasado martes, pero según no pudo comunicarse al hospital del IMSS. “Lamentablemente se quedó incomunicado, y no hubo manera de asistirlo, porque no pudieron comunicarnos lo que estaba sucediendo”.

Es un pretexto para no aceptar su incapacidad, irresponsabilidad y probable delito por las omisiones del cargo para proteger vidas.

El titular del IMSS, Zoé Robledo, dijo que ninguna autoridad los alertó sobre los riesgos del desbordamiento del río Tula para aplicar con anticipación protocolos en el Hospital General de Zona 5. El gobernador de Hidalgo, Omar Fayad aseguró que ninguna institución, ya sea Conagua o Protección Civil, emitió un documento que alertara sobre las inundaciones en Hidalgo.

En tanto, Alejandra Méndez, coordinadora del Servicio Meteorológico Nacional, aseguró que sí se emitieron 45 alertas al Sistema Nacional de Protección Civil, sobre las tormentas que provocaron el desbordamiento del río Tula y que provocaran la muerte de 17 personas. No tuvo problema en ponerle el dedo a la principal responsable de la tragedia. “Podría indicar que Protección Civil no atendió o menospreció la información que se le proporcionó el lunes”, declaró en conferencia de prensa. Desde ese día, Velázquez lo sabía y no hizo nada por la salvaguarda de los pobladores de Tula.

Velázquez es otra funcionaria más del lopezobradorismo que carece de especialidad en el cargo que ocupa, pero está en el puesto por razones políticas. Pobre México: sin Fonden y con pésimos funcionarios para cuidarnos. Los desastres no sólo son naturales, también vienen de los funcionarios que deberían prevenir, auxiliar y ayuda a los afectados.

•••

UPPERCUT: Ebrard y Monreal se reunieron ayer. ¿Qué planearon frente a Sheinbaum? ¿Qué mensaje le están lanzando al Presidente al dejarse retratar juntos tras su encuentro?

