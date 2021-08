Cuando el rio suena…

A nadie sorprendió la renuncia de la ministra Olga Sánchez Cordero al frente de la Secretaría de Gobernación porque los constantes rumores de su salida del equipo más cercano del presidente ya se conocían al menos desde hace dos años. En agosto de 2019, diversos medios de comunicación revelaron que Sánchez Cordero había presentado su renuncia al presidente Andrés Manuel López Obrador.

La misma secretaria en ese momento desmintió lo que ella calificó como rumores. Dijo: “estoy más fuerte que nunca, el señor presidente me tiene una gran confianza y aquí estaré”. Aseguró que esos rumores eran “travesuras” de sus adversarios. “Estos traviesos adversarios que yo tengo siempre están diciendo que renuncio o que me enfermo. Ni renuncio ni me enfermo”. En ese año 2019, la instrucción del presidente López Obrador de cancelar las reuniones con las autodefensas habrían detonado el rumor de la salida de la entonces secretaria.

En agosto de 2020, por “órdenes” del presidente, no de la secretaria de gobernación, fue destituido Ricardo Peralta de su encargo como subsecretario por razones, se justificó, de austeridad. Pero en realidad su salida respondió a sus encuentros con integrantes del crimen organizado en Tamaulipas.

En febrero de 2021, Olga Sánchez Cordero fortaleció su imagen cuando sustituyó al presidente López Obrador en las mañaneras cuando este enfermó de COVID 19. Sin embargo, en una entrevista realizada por el periódico El Universal, la entonces secretaria acusó de ser víctima de violencia de género en las reuniones con los integrantes del gabinete. Ante la sorpresa de todos, Sánchez Cordero aseguró que su condición de mujer le valió para no ser tomada en cuenta en las reuniones de “solo hombres” y señaló “cuchicheos” en su contra.

Apenas en junio de 2021 una vez más corrió como reguero de pólvora la renuncia de Olga Sánchez Cordero, noticia revelada por los periodistas Darío Celis y Mario Maldonado. De inmediato la secretaria en funciones desmintió a través de Twitter esa información asegurando que lamentaba decepcionar a las fuentes de los periodistas, que no había presentado renuncia alguna y que seguía comprometida con el presidente López Obrador. Además, exigió dejar la cultura del rumor y no servir al juego de desestabilización. Este 26 de agosto se consumó la renuncia tan anunciada desde hace dos años. Olga Sánchez Cordero va al Senado.

El primero en reaccionar fue Ricardo Monreal quien le dio la bienvenida. ¿Será para Monreal un impedimento en su proyecto presidencial, o se convertirá en su mejor aliada para construirle un dique al presidente? En este momento ambos escenarios son posibles.

Corazón que si siente

Adán Augusto López Hernández será el nuevo secretario de Gobernación una vez que pida licencia a su cargo de gobernador de Tabasco. Creo que ese puesto era para Alejandro Encinas, hombre con auténtico pensamiento social.

POR JESÚS MARTÍN MENDOZA

JESUS.MARTIN.MENDOZA001@GMAIL.COM

@JESUSMARTINMX

