Benjamín y sus dos mamás

Benjamín nació en Argentina hace 11 años, aunque la mayor parte de ese tiempo lo ha vivido en México. Su acento argentino es casi imperceptible, excepto cuando se refiere a alguien para hablarle, entonces se escucha un “vos”.

Tiene dos mamás. La que lo engendró es Argentina, la otra es de Israel, esto le ha valido para vivir, al menos, en tres países, lo que a su vez le ha dado un gran bagaje cultural, social y educativo.

Es extrovertido, simpático y tiene un amplio vocabulario, que demuestra en su manera de charlar; le gusta leer, lo aprendió de sus mamás, eso también se nota a la hora de hablar.

Hace pocos meses esta familia regresó a México -radicaban en Argentina- y se instaló en Bacalar, Quintana Roo, lugar que la pareja escogió para educar a su hijo.

Desde que inició la pandemia el año pasado ambas mujeres se han dado a la tarea de dar clases en casa a este pequeño, para él está descartado regresar a la escuela el 30 de agosto, seguirá tomando su educación en el hogar, así lo han decidido los tres.

Benjamín trabaja desde pequeño, le encanta ganar dinero, asegura, mismo que usa para comprarse las cosas que más le gustan: “Me gusta trabajar y ganar dinero, así no tengo que pedirle nada a mis mamás, más que lo esencial”.

En Bacalar, es conocido como el chico de la patineta, todos los días recorre el pueblo en su tabla de cuatro ruedas, se pasea por la zona y aprovecha para hablar con los turistas. Sabe manejar perfectamente motos acuáticas, practica surf, conduce lancha, bucea, y es campeón de videojuegos.

“Soy el mejor en el Garena Free Fire”, confirma. Este videojuego se convirtió en el juego móvil más descargado a nivel global en 2019, ese mismo año recaudó más de mil millones de dólares en todo el mundo, y para mayo de 2020, Free Fire estableció un récord con más de 80 millones de usuarios activos diarios en todo el planeta.

Benjamín entró al mundo de los videojuegos hace cuatro años, comenzó a los siete.

—¿De todo lo que te gusta hacer a qué te dedicarías como para vivir de eso?, pregunto.

—Me gustan muchísimo las motos acuáticas... (hace una pausa para analizar su respuesta), no, espera, quiero ser gamer, definitivamente eso es lo que más me gusta, jugar y diseñar videojuegos, eso es lo que quiero hacer.

—¿Has hablado con tus mamás sobre eso?, pregunto de nuevo.

—Sí, pero no les he dicho aún que me quiero dedicar a eso. Sé que hay escuelas en donde se estudia para ello, pero lo voy a conversar con ellas, seguro dirán que sí.

Nuestra charla duró por lo menos dos horas, aprendí mucho sobre él y las familias homoparentales, de la visión que tienen para la crianza de sus hijos, de la confianza que les generan, de que no importa si son dos hombres, dos mujeres u hombre y mujer quienes crían a sus hijos, lo importante es cómo los educan, el amor, la atención y sobre todo, la escucha que les dan.

Para Benjamín tener dos mamás es tan normal como tener mamá y papá; quienes crean lo contrario tal vez esta historia sirva para que cambien de opinión.

SINCRONÍA: Todo es posible.

POR KARINA ÁLVAREZ

K.ALVAREZ.ROSAS@GMAIL.COM

TWITTER: @KAFARK84

PAL