¿Quién ganó con la consulta?

Estaba cantado: la consulta popular de ayer no alcanzó los casi 38 millones de electores (40% del padrón electoral) necesarios para hacerla vinculante; y entre quienes opinaron ganó el sí abrumadoramente. ¿Quién en su sano juicio podría negarse a investigar y esclarecer hechos del pasado? Ayer nadie ganó y nadie perdió todo, aunque algunos así quieran venderlo.

El INE será el villano, claro. La 4T le achacará que no difundió lo suficiente el ejercicio. Los expresidentes, sobre quienes no se trataba la consulta, no serán enjuiciados, quizá ni siquiera investigados, pero Morena seguirá alimentando esa narrativa. Y al final, el show, con todo y fuegos pirotécnicos, habrá costado 528 millones de pesos.

Dicho todo eso, ha resultado sencillo cargarle toda la responsabilidad de la puesta en escena al gobierno del presidente López Obrador. Si la pregunta fue cantinflesca, no fue por obra de la 4T, sino de la SCJN que así la reformuló y aprobó. Sea cual fuera el resultado, la consulta no enjuiciaría a nadie. “La justicia no se consulta”, se repitió una y otra vez, al hablar de la consulta popular. Y sí. La justicia debe aplicarse con o sin el apoyo de las mayorías. Más allá de la opinión de la tribuna, las instituciones están obligadas a actuar con base en la ley; investigar y acusar con pruebas a quien haya cometido un delito, sea o no expresidente. Pero en la polarización, unos y otros engañan. Por un lado, unos hablaron de una consulta para enjuiciar expresidentes. Falso, nunca lo fue. Por el otro, los que afirman que la consulta no sirve de nada y es solo simulación. Tampoco es cierto. Valdría la pena revisar lo que la Corte definió como marco. Reformulando la pregunta dejó en claro que los sistemas de procuración e impartición de justicia no son sujetos de consulta. El resultado de la misma, por tanto, no podría obligar ni a la FGR, ni al Poder Judicial.

La enredada pregunta nunca llevaría a nadie a juicio, así hubiera participado 100% del padrón electoral. Estaba encaminada a crear comisiones de la verdad, no procesos judiciales; a garantizar derechos de posibles víctimas. La consulta es un primer ejercicio, lejos de ser perfecto, pero es una herramienta de democracia participativa. También se encuentra a años luz de dejar satisfechos a todos. Unos y otros quedaron inconformes. Los que no querían consulta, despotrican porque hubo. Y a quienes la querían en sus términos, no gustó que el objeto de la misma se modificó. Al final, nadie ganó todo, nadie perdió todo.

Off the record: El jaloneo en la Permanente para llegar al periodo extraordinario en el Congreso y la división interna en Morena por el desafuero de los diputados Saúl Huerta y Mauricio Toledo, enmarcan la adelantada sucesión presidencial, donde unos y otros se meterán el pie. 2024 amenaza con contaminarlo todo.

POR MANUEL LÓPEZ SAN MARTÍN

M.LOPEZSANMARTIN@GMAIL.COM

@MLOPEZSANMARTIN

DZA