El fracaso de la consulta y la plaza pública

Al cierre de esta edición, la consulta ciudadana para investigar a actores políticos del pasado parecía haber sufrido un fracaso, incluso más grande de lo esperado.

Ya lo decía ayer Ricardo Pascoe en El Heraldo de México, antes de que fuesen instaladas las mesas receptoras del INE, que, a la primera jornada de este tipo, el pueblo llegaba sin júbilo.

Mi compañero Antonio Anistro, de El Heraldo TV, realizó un recorrido desde la mañana por diversas mesas receptoras desde su apertura y hasta la tarde del domingo; la lente de su compañero camarógrafo fue captando más gente en los puestos de barbacoa que en las mesas del INE.

En una jornada tan esperada e histórica, por ser la primera consulta reconocida tras años de lucha ciudadana, se tendrá que revisar cuáles fueron los factores del abstencionismo:

a) El boicot de la oposición que no se cansó de llamar a no participar.

b) ¿La culpa es del INE que no se aplicó en el proceso, como acusan algunos actores?

c) La falta de empatía de la gente con su vida democrática.

d) El secuestro de la consulta por parte de Morena por instrucción presidencial, y no a partir de firmas ciudadanas.

Pascoe sostuvo por adelantado que fue precisamente esta última opción, porque la consulta popular no salió de la demanda directa de la ciudadanía sino del Presidente, y que resultó insultante a la inteligencia de la ciudadanía, pues, por si fuera poco, ésta padeció varios atropellos en el camino.

Morena apostó todo a la popularidad del Presidente y a su estilo de hacer política en la plaza pública al pensar en la sed de justicia y, por qué no, hasta la sed de venganza de un pueblo ofendido y saqueado en gobiernos anteriores.

También apostó a la movilización clásica de sus principales cuadros políticos, como en la CDMX, donde Martí Batres, secretario de Gobierno, confió a los alcaldes electos la operación de la participación en las casillas instaladas en la ciudad.

Sin embargo, eso no ocurrió. Le fallaron a Batres, a Claudia Sheinbaum y al Presidente. Ni quienes ganaron con el mejor de los márgenes se molestaron en cumplir el encargo. Evelyn Parra, de Venustiano Carranza, una de las alcaldesas que más hablaron en el encuentro con Batres del 22 de julio, no se aplicaron para alentar la participación al 50.64 por ciento de quienes confiaron en ella el pasado 6 de julio. En Morena ya se la cobrarán a todos los que no movieron un dedo para tal fin, pero eso es asunto de grupos políticos y grillas internas.

Lo importante para la sociedad será terminar de entender el fracaso de ayer para prepararse rumbo a la consulta popular del 21 de marzo de 2022 sobre la revocación del mandato.

•••

Uppercut: ¿Alguien vio a algún opositor votar en la consulta popular de ayer? Hubo más panistas contagiados de COVID-19 el fin de semana que participando en la jornada organizada por el INE.

POR ALEJANDRO SÁNCHEZ

CONTRALASCUERDASMX@GMAIL.COM

@ALEXSANCHEZMX

dza