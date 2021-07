No habrá extraordinario

Estimado lector, hace unos días conversaba con un amigo que es músico, toca en una banda de jazz hace 18 años. Le platicaba sobre mi trabajo en el Poder Legislativo. No entendía bien, porque no sabía que cuando las cámaras (diputados y senadores) entran en receso, se conforma la Comisión Permanente del Congreso de la Unión; combina diputados y senadores en verano e invierno. Cuando reabre el periodo de sesiones se disuelve y cada quien regresa a sus curules o escaños.

Toda esa explicación para contarle que estaba esperando la convocatoria al periodo extraordinario de sesiones en donde se discutirá el dictamen de desafuero de los diputados: Saúl Huerta, de Morena y Mauricio Toledo, del Partido del Trabajo. El primero acusado de violación de un menor de edad, y el segundo, de enriquecimiento ilícito. La Comisión se reúne los miércoles y ahí se acuerda convocar o no, a las cámaras para asuntos que requieren de la votación general.

A pesar de la gravedad de ambas acusaciones, después de varias semanas de gritos y sombrerazos, Morena encuentra diferentes artimañas y pretextos para no convocar al periodo extraordinario en donde se votaría el desafuero de los presuntos delincuentes. Obviamente no quieren un pleito con sus aliados, y tampoco logran resolver el conflicto al interior del partido para lanzarse al desafuero. Temen las consecuencias que pueda tener desaforar a uno de los suyos, y que se preste para que la oposición busque más candidatos para el desafuero. La política debe servir al bien común, no a la protección de delincuentes disfrazados de legisladores.

Los partidos políticos no deberían esconder entre sus filas a nadie que viole la ley, mucho menos a aquellos violadores de menores de edad. Tampoco a los que se enriquecen utilizando el privilegio de su posición mediante el tráfico de influencias, amañando licitaciones y robándose los recursos públicos que son de todos/as los mexicanos. Supongo que Saúl Huerta debe estar en calidad de fugitivo, y que Mauricio Toledo tomará protesta el 1 de septiembre como diputado federal. Volverá a tener fuero, porque es diputado electo por Puebla.

Es decir, podrá hacer lo que mejor sabe hacer: abusar de su poder. Por eso es tan importante que como ciudadanos nos informemos, participemos y señalemos a nuestros representantes. Yo les confieso que no sé de jazz y estoy segura que ahora voy a aprender.

Sin embargo, mi desconocimiento no pone en peligro a nadie; no desaforarlos sí amenaza a más menores de edad, y la corrupción seguirá siendo el peor mal de nuestro país. Estimado lector, su trabajo y esfuerzo honestos, así como sus inversiones, seguirán en los bolsillos de Toledo y sus protectores siempre que los ciudadanos no participen en la política. Es cuánto.

POR JORGINA GAXIOLA

INTERNACIONALISTA

@JORGINA_GAXIOLA

PAL