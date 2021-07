Julián Figueroa busca su segundo hijo

“JULIÁN FIGUEROA Y YO VIVIREMOS 2 AÑOS MÁS EN CASA DE MARIBEL GUARDIA HASTA QUE ME EMBARACE Y SÓLO TENDREMOS UN HIJO MÁS”: IME TUÑÓN

¿Ime Tuñón, Julián Figueroa y tú viven en casa de tu suegra, Maribel Guardia?

“Sí y ahí viviremos 2 años más hasta que yo vuelva a embarazarme, la casa es inmensa a veces no los vemos en una semana y mi suegra adora al niño con toda su alma”.

¿Maribel se mete en cómo educas al nene?

“Si Maribel me dice: -Hace frío, ponle suéter al niño-. Claro que lo hago y pienso: -qué buena onda que se preocupa por él-. Me encanta nuestra relación y sus consejos siempre son para bien, es una suegra excelente y me quiere mucho”.

¿Te da celos que Julián Figueroa sea tan unido con Maribel?

“Me encanta que la trate como reina, porque mi esposo así me trata a mi”.

¿Te consiente?

“Es muy consentidor, generoso, detallista, no anda checando en que gasto, es muy desprendido, si me gusta algo, me dice: -cómpratelo- yo soy un poquito coda, soy de Monterrey y soy muy administrada”.

Joan Sebastian era muy mujeriego, ¿él, no heredó eso?

“En ese aspecto tuvo muy malos ejemplos, pero Julián es muy buen marido, se quiere superar, su hijo es su mundo, es su mejor amigo, el niño se lleva mejor con él que conmigo, por eso solamente vamos a tener un hijo más y cerramos la fábrica porque a mi me gusta ocuparme personalmente de mi hijo”.

VICENTE FERNÁNDEZ Jr. NO SERÁ EL PRIMERO, NI EL ÚLTIMO HOMBRE EN GASTARSE EL DINERO DE REY MIDAS EN UNA MUJER GUAPÍSIMA

Vicente Fernández Jr. no será el primer hombre en gastar dinero en una mujer guapísima, ni el último, el dinero del Rey Midas es poquito para una mujer que hace feliz a un hombre y así es la historia desde el principio de la humanidad y existirá siempre.. Y sus papás pueden decir misa pero un hombre enamorado es un hombre sordo y no cierra el grifo de su economía.

Lo que sí es una imputación gravísima es de lo que la ex cuñada acusa a Mariana porque está hablando de secuestro y asesinato.

Hay un dicho mexicano que reza así: “El que no oye consejos no llega a viejo”.

YA PARECE DEPORTE NACIONAL MALTRATAR Y NINGUNEAR A QUIENES TRIUNFAN Y UNA DE LAS MÁS AMENAZADAS Y ATACADAS ES BÁRBARA DE REGIL

¿En qué molesta Bárbara de Regil, para que la intenten desestabilizar emocionalmente? La atacan, la amenazan y quieren convertir su vida en un infierno lo cual no es más que envidia.

La gente atormentada lo primero que hace es atormentar.

El problema de la violencia en internet es que si alguien no se revuelca sola en la mugre, ¡lo revuelca a fuerza! Hay quienes solo se dedican a maltratar, a ningunear y arrastrar en el fango a quienes triunfan lo cual ya parece un deporte nacional.

Los victimarios no aguantan ver a una mujer segura y contenta porque la patean y después de hacerlo, encima se hacen la víctimas.

POR SHANIK BERMAN

