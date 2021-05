Cosas que hay que saber antes de juzgar a Israel

JERUSALÉN. La situación con la que lidia ahora Israel es producto de que el Estado judío tiene a terroristas de vecinos. Concretamente a Hamas, que por un lado es un ejército terrorista y, por otro, tiene responsabilidad política como gobierno en la Franja de Gaza, que no cumple ya que dedica sus recursos a la infraestructura armada y no al desarrollo de su pueblo.

Hay varios puntos a aclarar: 1. Esta escalada no la buscó Israel. Fue orquestada por Hamas que, el 10 de mayo a las 18:00 hora local, disparó siete cohetes desde Gaza hacia Jerusalén, la capital de Israel, sabiendo que eso sería una provocación fuera de lo común. Y de inmediato, cientos de cohetes hacia todo el sur del país. El lanzamiento fue precedido por una incitación a la violencia en medios y redes sociales.

2. Desde el comienzo de esta escalada y hasta este martes, 18 de mayo a las 19:00, hora local, Hamas y Jihad Islámica lanzaron aproximadamente 3,700 cohetes hacia localidades civiles israelíes. No hay que esperar a esta cantidad para que sea intolerable.

3. Los ataques con cohetes hacia Israel desde Gaza comenzaron en febrero de 2001. Desde 2006 –después de la retirada israelí– hasta el inicio de la escalada actual, los terroristas dispararon más de 16 mil cohetes hacia Israel. Sin que haya ni un soldado israelí en Gaza.

4. Los disparos de Hamas van dirigidos a la población civil israelí. Israel responde hacia blancos de Hamas y Jihad Islámica. Hamas pone en su mirilla a civiles, los usa como escudos humanos. Información de Inteligencia conoce sobre depósitos de cohetes junto a escuelas y jardines de infantes , y de túneles cavados para uso de Hamas.

5. Han sido varios los casos en los que Israel se abstuvo de lanzar un ataque determinado, porque vio de antemano, que había niños en la zona. Hay filmaciones que lo confirman.

6. Uno de los ataques que más polémica desató fue la destrucción de la torre en la que funcionaban las oficinas de AP, AFP y Al-Jazeera. Israel recalca que allí operaba la comandancia de la Inteligencia militar de Hamas. Israel no suele revelar todo su material de Inteligencia, pero asegura que había pruebas contundentes.

Lo que no tiene parangón en ninguna parte del mundo es que para destruir un blanco que considera militar (allí operaba la comandancia de Hamas) Israel avise de antemano y otorgue más de una hora a los civiles para desalojar el edificio y no correr el riesgo de morir.

7. El caso de esa torre no fue el único en el que Israel avisó de antemano. Lo hace siempre que ataca una instalación en la que hay un blanco militar que necesita destruir, pero en la que le consta que hay civiles no involucrados. Lo ha hecho en innumerables ocasiones. Es una política ordenada, no algo esporádico y casual.

El sistema más usado es el lanzamiento de un proyectil que no destruye, pero hace mucho ruido, que toca el techo del edificio y la gente ya sabe que es una alerta y tiene tiempo para irse.

8. El objetivo de la respuesta militar israelí no puede ser solamente frenar los disparos de ahora sino tratar de asestar un golpe tal a las organizaciones terroristas, que piensen dos veces antes de volver a lanzar otra escalada o que tengan dificultades para volver a hacerlo.

POR JANA BERIS

PERIODISTA

