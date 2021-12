Ya están las listas que nos dicen que canciones y artistas dominaron el 2021

El año ya prácticamente está llegando a su fin. Cada diciembre, año con año, los principales servicios de streaming liberan las listas de los artistas, canciones y géneros que dominaron en la industria musical, dándonos una buena idea de qué es lo que realmente está escuchando la gente.

Desde que existen estos servicios, es mucho más sencillo medir el éxito que tiene una canción o un artista en específico gracias a los algoritmos, que no sólo nos muestran lo más reproducido globalmente, si no también, personalmente, al permitirnos acceder a una estadística individual llamada Spotify Wrapped.

Pero no sólo Spotify tiene su conteo anual, también Apple Music cuenta con algo así, y esto nos permite hacer una comparativa entre ambos servicios y así darnos cuenta qué es lo que realmente está dominando.

El mundo aún está en un punto algo extraño, pues aunque pareciera que todo está poco a poco regresando a la normalidad, la realidad es que el 2020 y el 2021 le bajaron el ritmo a nuestra vidas aceleradas entre tanta cuarentena y eventos en streaming, por lo tanto es completamente normal que veamos que estos listados no están predominados por sonidos de fiesta extrema. Como bien dicen por ahí, le bajamos el BPM a nuestras vidas.

En cuanto a las canciones, la pista más reproducida en Apple Music de 2021 fue “Dynamite" del grupo de K-Pop BTS, y en Spotify, la ganadora absoluta fue “Drivers License” de Olivia Rodrigo.

El artista con más streams a nivel mundial para 2021 en Spotify es Bad Bunny, en segundo lugar quedó Taylor Swift, BTS en tercer lugar y los canadienses Drake y Justin Bieber completando los cinco primeros lugares.

La canción más escuchada en el mundo este 2021 fue “Drivers License” de Olivia Rodrigo con más de 1.100 millones de reproducciones, y la cantante también obtuvo el puesto número cuatro con Good 4 U.

Completando los primeros lugares de este conteo por parte de Spotify están: “Montero (Call Me By Your Name)” de Lil Nas X, “Stay” de The Kid Laroi y Justin Bieber, y “Levitating” de Dua Lipa y DaBaby.

En Apple Music las cosas no parecen cambiar demasiado, pues tenemos prácticamente las mismas canciones, sólo en diferente orden.

En esta lista sólo se invirtieron los lugares entre el primer y segundo lugar, pues “Dynamite” se llevó el primer puesto, “Drivers License” el segundo, “Positions” de Ariana Grande quedó en tercer lugar, “For The Night” de Pop Smoke en el cuarto y “Blinding Lights” de The Weekend cierra el top 5.

Así mismo, Apple también anunció a los ganadores del tercer premio anual ?”Apple Music? Awards”, con The Weeknd como Artista Global del Año y Olivia Rodrigo como Artista Revelación del Año.

Por otro lado, no sólo podemos acceder a las tablas generales, si no, como lo mencioné anteriormente, a las personales. Tanto en Apple como en Spotify, cada usuario puede ver sus propias estadísticas para descubrir qué es lo que más han escuchado, tanto en artistas, como en canciones, y hasta en podcast.

Como plus, por primera vez, en Spotify también se pueden ver mensajes en video de más de 170 artistas agradeciéndoles a los usuarios por tenerlos en su Wrapped del año.

Como conclusión, vemos listas similares, que nos indican que este año preferimos letras un poco más reflexivas y sonidos más calmados. ¿será que el 2022 nos permita nuevamente vivir fiestas, festivales y conciertos al máximo y así subamos el BPM de nuestras vidas? Veremos si la pandemia nos lo permite.

POR MAJO MONTEMAYOR

ELHERALDODEMEXICO.COM

@MAJOMONTEMAYOR

MAAZ